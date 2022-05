Un surfer german a bătut recordul pentru cel mai înalt val cucerit vreodată

Surferul german Sebastian Steudtner a intrat în Cartea Recordurilor pentru cel mai înalt val cucerit vreodată.

Valul record a fost „navigat” de bărbatul de 37 de ani pe 29 octombrie 2020, în largul coastei Praia do Norte din Nazaré, Portugalia, conform euronews.com.

Valul uriaș a măsurat 26,2 metri înălțime, doborând recordul anterior al brazilianului Rodrigo Koxa, care a „surfat” un val de 24,4 metri, pe 8 noiembrie 2017.

Este a cincea oară când aceeași plajă de surfing a fost scena celui mai mare val din lume.

Plaja Praia do Norte are caracteristici optime pentru surfing pe valuri gigantice datorită fenomenului geologic cunoscut sub numele de „Canionul Nazaré”: o falie de 170 km lungime și 5 km adâncime în fundul mării, care propulsează formarea valurilor din Oceanul Atlantic spre coastă.