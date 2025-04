Explozie într-o locuință din Roman. Un bătrân a fost rănit grav. Cum s-a produs deflagrația

Bărbatul ar fi aprins o candelă, fără să-și dea seama că sunt scurgeri de gaze.

Era în jurul orei 7 dimineața când în cartierul de case s-a auzit în bubuitură puternică. Vecinii au ieşit să vadă ce s-a întâmplat.

Vecin: „Ne-am uitat în dreapta, în stânga, am zis că mai fac băieţii tragere în poligon şi se aude bubuind şi nu ne-am dat seama. Când am ieşit afară am văzut că era uşa de la intrare aruncată afară”.

Bătrânul locuia singur. Din primele informații, explozia s-a produs după ce omul ar fi vrut să aprindă o candelă.

Sincron Florin Asmarandei, șef Gardă de Intervenţie: „S-a produs o explozie la o locuinţă particulară pe strada Ocniţei datorită unei acumulări de gaze. O persoană de sex masculin în vârstă de aproximativ 84 de ani a suferit arsuri la nivelul feţei şi a membrelor superioare”.

Tavanul casei s-a prăbuşit, iar pereţii sunt fisuraţi. Un expert în construcţii va stabili dacă imobilul mai este sigur pentru locuit.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: