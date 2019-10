Un parașutist a aterizat pe un stadion din Italia, în timpul unui meci din prima ligă. VIDEO

Paraşutistul a ajuns pe gazon în minutul 43, cu puţin înainte ca Lukaku să înscrie un gol din penalti pentru oaspeţi. Timp de câteva secunde, nimeni nu a venit să îl scoată de pe teren pe bărbat, care a privit în jur nedumerit. Apoi, stewarzii l-au evacuat, potrivit News.ro.

Imagini cu incidentul au apărut pe site-urile de socializare.

And here comes the parachutist doing his counterattack while Sassuolo-Inter is ongoing.

Hilarious how after landing he looks he turns left and right almost surprised that nobody yet is coming to get him ???? pic.twitter.com/UeJuEYrgYv