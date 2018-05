Un luptător de MMA a fost făcut knockout într-un meci de doar 10 secunde. VIDEO

Potrivit Bleacher Report, după ce luptătorul Jason Stevenson i-a tras un pumn lui Steve Mutzu chiar în primele momente, acesta din urmă a ”înghețat” și nu a mai putut continua meciul.

Corpul său a rămas la podea, până când arbitrul a constatat că sportivul nu mai poate continua lupta, astfel că meciul a fost oprit după doar 10 secunde.

Amatorul Jason Stevenson a câștigat astfel a 4-a sa victorie și a ieșit din cușca de lupte fără să transpire niciun pic.

HE GOT FROZEN IN SPACE AND TIME! BAH GAWDDD! #ShamrockFC305 (@Shamrock_FC) pic.twitter.com/E0hch5EPji