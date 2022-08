Un fotbalist din Sierra Leone și-a ratat nunta pentru a se alătura clubului Malmo. Fratele lui a fost alături de mireasă

Nunta fusese stabilită pentru 21 iulie, dar clubul suedez a vrut ca tânărul de 27 de ani să li se alăture cât mai curând posibil, așa că Turay a ratat ceremonia de căsătorie.

Prin urmare, fratele său a trebuit să-l reprezinte la nuntă alături de mireasa lui Suad Baydoun, conform sursei citate.

„Ne-am căsătorit pe 21 iulie în Sierra Leone. Dar nu am fost acolo pentru că Malmo mi-a cerut să ajung mai devreme”, a spus Turay, care a pozat cu soția sa în ținutele de nuntă înainte de a pleca în Suedia și a postat imaginile pe Twitter.

???????????????????? I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT???????? Suad Baydoun

I can’t wait to enjoy life with you together soboti ????????????‍♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF