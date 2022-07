Toni Petrea a demisionat de la FCSB, anunţă Gigi Becali

„Toni e la echipă acum, a zis că pleacă. Am vorbit de dimineață cu el, a zis că e la echipă, a zis: ‘Nea Gigi, dacă echipa nu joacă, înseamnă că am o problemă eu, antrenorul. Nu înțeleg ce se întâmplă, mai bine plec eu și poate se întâmplă ceva și de ce să am eu’. Pleacă de la echipă, eu i-am zis să stea, el a zis că e mai bine să plece, poate se califică echipa”, a declarat Becali, la Pro Arena, conform Sport.ro.

Amintim că FCSB a pierdut, duminică seara, meciul cu Rapid București, partidă încheiată cu 2-0, din etapa a doua din Superliga.

