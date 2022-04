Tatăl lui Tyson Fury nu crede că se retrage: “Nu poate trăi fără box”

Getty

Nici când era copil Tyson Fury nu își imagina o altă ocupație decât cea actuală: campion mondial la categoria grea.

Dar acum, după ce a atins toate obiectivele dorite, Fury promite să se retragă după meciul de sâmbătă, iar gala de box va fi transmisă LIVE pe VOYO.ro sâmbătă de la ora 20:15.

„După această luptă, ma retrag”, a spus el. „Mulți oameni nu mă cred. L-am văzut pe tata dând un interviu zilele trecute, ‘Nu se retrage. Nu poate trăi fără box’. Dar toți îl subestimează pe marele GK (Gypsy King), pot trăi fără box'”, a menționat sportivul, conform ESPN.

„Sunt de două ori campion mondial la categoria grea”, a adăugat Fury, în vârstă de 33 de ani.

„Neînvins în cei 13 ani, mergând pe 14 ani ca profesionist. Am câștigat fiecare centură ce putea fi câștigată. Am doborât o mulțime de recorduri. Am făcut multe lucruri bune....", a punctat el.

Tyson Fury va lupta cu Dillian Whyte, sâmbătă, 23 aprilie, pe stadionul Wembley din Londra. Meciul va fi, în direct și în Exclusivitate pentru România pe VOYO.ro.