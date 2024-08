Tatăl lui Lamine Yamal, star-ul Barcelonei, înjunghiat într-o parcare. Bărbatul a fost dus la spital | VIDEO

Incidentul s-a petrecut într-o parcare din Mataro, localitate aflată la circa 30 km de Barcelona.

Tatăl fotbalistului a fost transportat la un spital din Badalona, iar poliţia a arestat patru persoane suspectate că au participat la atacul cu armă albă asupra acestuia.

Din cauza programului încărcat, Lamine Yamal (foto articol) nu s-a deplasat la spital, dar a putut discuta la telefon cu tatăl său pentru a afla care este starea sa fizică.

Clubul FC Barcelona a trimis un reprezentant la clinica respectivă pentru a fi alături de familie şi a-l ţine la curent pe tânărul fotbalist în legătură cu evoluţia stării tatălui său, potrivit Agerpres.

❗️???????????? - Mounir Nasraoui, father of Barcelona player Lamine Yamal, was stabbed in a parking lot in Mataró. He was taken to Can Ruti hospital in serious condition.

The investigation indicates that the attack occurred after an argument with other North Africans, recorded on… pic.twitter.com/LhNKcqSZEB