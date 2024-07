Coincidență fabuloasă. ”Începutul a două legende”: Lamine Yamal, senzația de 16 ani a Spaniei, în brațele lui Messi

Bebelușul din fotografiile care au devenit acum virale era nimeni altul decât Lamine Yamal, tânărul spaniol care la 16 ani arată atât de promițător, încât este deja comparat cu cei mai mari fotbaliști ai lumii, scrie The Guardian.

Este deja cel mai tânăr fotbalist care a jucat pentru Spania și a devenit la EURO 2024 și cel mai tânăr jucător care a jucat vreodată la un campionat european.

Fotografia de mult uitată din 2007 a reapărut după ce tatăl lui Yamal a postat-o pe Instagram săptămâna trecută cu textul: „Începutul a două legende”.

A young Leo Messi with a baby Lamine Yamal. The chosen one. pic.twitter.com/sAXJf2xI9U