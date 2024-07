Lamine Yamal a intrat în istorie, la 16 ani. Este cel mai tânăr marcator din istorie la EURO

Yamal, care va împlini 17 ani la 13 iulie, a înscris în minutul 21 al semifinalei cu Franţa, cu un şut spectaculos din afara careului, egalând scorul, după ce francezii au punctat prin Kolo Muani (8).

Lamine Yamal îl depăşeşte pe elveiţanul Johan Vonlanthen, care a marcat tot într-un meci contra Franţei, dar în 2004, la 18 ani şi 141 de zile.

De asemenea, Lamine Yamal a depăşit recordul lui Pele şi a devenit cel mai tânăr jucător care evoluează într-o semifinală de turneu major.

Yamal, care va împlini 17 ani la 13 iulie, este titular la semifinale cu Franţa, de la Munchen. Tânărul jucător a depăşit recordul lui Pele, care la 17 ani şi 244 de zile, a jucat la Cupa Mondială din 1958.

Maradona, Messi and now Yamal? ????

Find out more about the extraordinary rise of Spain's 16-year-old superstar in our exclusive Next Up feature, including insight from his Barcelona coaches ⭐