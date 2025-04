Ștefan Gavril, despre Coreea de Nord, după ce a participat la Maratonul Internațional de la Phenian. „Nu mă aşteptam”

Ştefan Gavril a declarat într-un interviu pentru AGERPRES că se aştepta ca o ţară comunistă precum Coreea de Nord să fie înapoiată, dar realitatea l-a contrazis.

Alergătorul în vârstă de 35 de ani a stat cinci zile în Coreea de Nord şi a rămas cu o impresie plăcută, încât ar repeta experienţa şi anul viitor, dar cu condiţia să fie anunţat din timp, pentru a se pregăti mai bine pentru cursa de maraton.

Cine este Ştefan Gavril

Cu dublă legitimare în ţară, la CSM Cluj şi CSU Cluj, în timp ce în străinătate aleargă pentru Nice Cote d'Azur Athletisme, atletul născut la Braşov şi care trăieşte în Italia a ieşit pe locul 11 la maratonul de la Phenian, care îl mulţumeşte doar prin prisma timpului obţinut, 2 ore, 19 minute şi 50 de secunde. Un timp bun pentru un alergător care parcursese distanţa de 42,195 km doar o singură dată în viaţă. La Seul, în "Coreea cealaltă".

Agerpres

Gavril a început târziu să practice atletismul, în 2013, după ce a cochetat câţiva ani cu artele marţiale şi kickboxingul, reuşind chiar să câştige o cupă mondială la această disciplină.

Experienţa în Coreea de Nord i-a adus lui Ştefan Gavril realitatea despre o ţară comunistă, diferită faţă de ceea ce ştia de pe reţelele sociale.

A rămas uimit de faptul că a văzut maşini de provenienţă occidentală pe străzi sau că atleţii nord-coreeni erau îmbrăcaţi cu echipament Adidas. Dar şi de condiţiile foarte bune de pregătire ale sportivilor, de restricţiile impuse de regimul de la Phenian sau de faptul că mâncarea seamănă cu cea din România.

Coreea de Nord a găzduit duminică primul Maraton Internaţional de la Phenian în ultimii şase ani, la care au participat de asemenea alergători străini veniţi la competiţie în această ţară izolată care şi-a ţinut graniţele în mare parte închise în timpul pandemiei.

Agerpres

Coreea de Nord şi-a închis graniţele în 2020, la începutul pandemiei de COVID-19, dar a ridicat treptat restricţiile începând din 2023 şi a permis grupurilor de turişti ruşi să intre în ţară, dar capitala Phenian rămâne în continuare închisă turismului obişnuit.

Cum a ajuns să alerge în Coreea de Nord

AGERPRES: Ştefan, cum ai ajuns să alergi în Coreea de Nord, o ţară recunoscută pentru un regim închis?

Ştefan Gavril: Coreea de Nord organizează acest maraton ca un concurs internaţional, recunoscut de Federaţia Internaţională de Atletism, şi la fiecare ediţie are nevoie de, nu ştiu, şase - şapte naţiuni diferite, de pe continente diferite. Şi prin anumiţi manageri invită sportivii să participe la concursurile lor.

AGERPRES: Spune-mi cum a fost cu viza, ai primit-o uşor?

Ştefan Gavril: Deci, după ce federaţia nord-coreeană a tratat cu managerul meu, mi-au dat o invitaţie, o scrisoare. Şi acea invitaţie am trimis-o la ambasada Coreei de Nord din România, la Bucureşti. Iar apoi m-au sunat înapoi şi mi-au spus că, da, nu este problemă şi se face. Am ajuns într-o vineri la Bucureşti, când a fost campionatul naţional de 10 km, şi le-am dat paşaportul, mi-au dat paşaportul înapoi cu vizele toate. Adică dacă ai invitaţia şi garanţia de la ei, e chiar uşor de tot să obţii viza, practic într-un weekend.

AGERPRES: Cum ai plecat la drum în experienţa asta, ţi-a fost o oarecare teamă? Sunt atâtea poveşti despre Coreea de Nord...

Ştefan Gavril: Am plecat cu gândul să cunosc sau să văd ceva nou. Pentru că eram învăţat cu video-urile de pe Instagram, de pe TikTok, şi arăta o lume aşa mai... nu ştiu... foarte închisă, foarte... că ne-ar urî pe toţi, toţi oamenii, nu ştiu cum să-ţi zic. Dar când am ajuns acolo, mi s-a părut mai bine faţă de ce părea din video. Adică au tot felul de maşini, şi Audi, şi Mercedes, şi de toate. Doar că, din ce am înţeles de la ei, ei nu au maşină privată, cum ar veni proprietate privată. Toate maşinile sunt ale firmelor şi tot aşa.

AGERPRES: Dar găseşti magazine cu produse occidentale, nu ştiu, echipament sportiv, spre exemplu?

Ştefan Gavril: Da, au nişte mărci proprii, plus Adidas. Atâta am văzut aici, Adidas. Dacă aţi văzut poze de la competiţie, cu nişte treninguri albastre sau roşii, toate erau de la Adidas. Dar, nu ştiu, în ce mod, în ce fel... Chiar am rămas şi uimit, mă aşteptam la ceva chinezesc, un brand chinezesc, un brand asiatic, ceva.

AGERPRES: Tu fiind atlet de elită, bănuiesc că toate cheltuielile au fost suportate de organizatori...

Ştefan Gavril: Da, exact. Coreea de Nord a suportat toate cheltuielile, plus o noapte în Beijing. Ei au doar trei zboruri pe săptămână şi ajungeam cu o zi înainte, trebuia să mai dorm o noapte în Beijing. Şi cu hotelul au suportat toate cheltuielile. Hotel care chiar m-a surprins, hotel de 30 de etaje, cu vedere spre oraş, cu steagul lor sus, mi s-a părut chiar mult prea mult. Noi ne aşteptam la o ţară comunistă să fie foarte înapoiată, dar nu e chiar aşa. Sunt cât de cât sus, adică nu mă aşteptam la aşa ceva. Aveau o sală de sport foarte bine dotată. În complexul unde stăteam noi, sportivii, erau tot felul de săli de sport, de baschet, de atletism, de ping-pong, orice. Un cartier, practic.

Primul Maraton Internațional din Phenian după șase ani

Coreea de Nord a găzduit duminică primul Maraton Internaţional de la Phenian în ultimii şase ani, la care au participat de asemenea alergători străini veniţi la competiţie în această ţară izolată care şi-a ţinut graniţele în mare parte închise în timpul pandemiei, relatează agenţiile Reuters şi DPA.

Atleţi din mai multe ţări, printre care China, România, Maroc şi Etiopia au luat parte la evenimentul sportiv, potrivit agenţiei oficiale de presă nord-coreene KCNA.

Aproximativ 200 de străini au sosit vineri şi sâmbătă la Phenian, unde participanţii la maraton s-au antrenat la un hotel pentru cursa de duminică, a declarat Simon Cockerell, directorul turoperatorului Koryo Tours, cu sediul în capitala chineză Beijing, partenerul maratonului însărcinat cu organizarea participării competitorilor străini.

Coreea de Nord şi-a închis graniţele în 2020, la începutul pandemiei de COVID-19, dar a ridicat treptat restricţiile începând din 2023 şi a permis grupurilor de turişti ruşi să intre în ţară, dar capitala Phenian rămâne în continuare închisă turismului obişnuit.

Maratonul a parcurs un traseu care a trecut prin centrul Phenianului, a continuat ajungând într-o zonă rurală şi s-a încheiat înapoi în capitală pe un stadion plin cu circa 50.000 de spectatori. Pe stadion, o mulţime de nord-coreeni - unii purtând măşti - i-a întâmpinat pe alergători, iar concurenţii străini au făcut poze cu publicul cu telefoanele mobile, potrivit imaginilor postate de şeful Koryo Tours. Presa locală încă nu a anunţat câştigătorul.

Maratonul Internaţional de la Phenian este unul dintre numeroasele evenimente organizate pentru a sărbători ziua de naştere, pe 15 aprilie, a lui Kim Ir Sen, fondatorul Coreei de Nord şi bunicul actualului lider Kim Jong Un.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: