Stadionul Ghencea a fost demolat. Cu ce "suveniruri" au plecat suporterii

Pro TV

Fanii Steaua şi-au luat, sâmbătă, adio de la stadionul pe care echipa Steaua a jucat meciuri memorabile.

Acesta va fi reconstruit din temelii pentru Campionatul European din 2020. Fanii au scandat pe peluza sud, iar mulţi dintre ei au plecat cu scaune acasă. Chiar dacă angajaţii stadionului le-au interzis aceast lucru.

Timp de o jumătate de oră, galeria Steaua a scandat şi a cântat din tribunele pe jumate demolate ale stadionului din Ghencea.

Au fost urmăriţi de pe gazon de alţi suporteri, care şi-au amintit de anii de glorie.

Suporter: "Eu ştiu ce o mai face ăştia, or mai face alt stadion, nu or mai face. Echipa nu mai avem, am fost la trei semifinale, la Anderlecht, Benfica şi Galatasaray."

Citește și Cristian Ţopescu a fost înmormântat cu onoruri militare, la Cimitirul Ghencea Militar

Este vorba de cele trei semifinalele pe care Steaua le-a jucat în Cupa Campionilor Europeni. După semifinala cu Anderlecht din 1986 Steaua a ajuns campioana europeană.

Printre suporteri l-am găsit şi pe un bărbat care spune că şi-a botezat copilul pentru că e fan Steaua.

Bărbat: "Pe băieţelul meu îl cheamă Gigi Becali. Toader Gigi-Becali. Ba să-i punem Lăcătuş, ba Dukhadam, ba, să-i punem Becali."

Reporter: "Nu ai fost şicanat de alţi copii?"

Copil: "Mă mai strigă colegii din clasă, Becali, Becali"

La final, suporterii veniţi să vadă stadionul pentru ultima dată au ales să-şi ia câte un suvenir. Unii au plecat cu bucăţi de gazon în geantă, dar cele mai dorite au fost scaunele ros-albastre, chit că li s-a interzis acest lucru.

Suporter: "De asta am venit. o amintire, un scaun, unu roşu şi unu albastru aş fi vrut."

Reporter: "Ce să faceţi?"

Suporter: "Le păstrez, e suficient să mă uit la ele şi-mi aduc aminte de 30 de ani de când sunt fan Steaua."

Tânăr: "Am stat şi la tribună şi la peluză, la sud. O duc la ţară la fraţii mei moldoveni,şi o pun acolo la mine în comună ă vadă neamurile".

Şi echipa naţională a jucat meciuri importante pe Ghencea. De pildă, ultimele 3 calificări la mondiale.

Stadionul din Ghencea trebuie să fie reconstruit pentru Euro 2020. Va costa 40 de milioane de euro şi va avea 30.000 de locuri.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer