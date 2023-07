Sorana Cîrstea, linșată în social media după un mesaj în care vorbea despre normalitate. ”Să putrezești în iad!” FOTO

Potrivit sportskeeda.com, Cîrstea a postat pe Instagram Stories un mesaj care circulă de o perioadă pe internet: “Faceţi bărbaţii din nou masculini. Faceţi femeile din nou feminine. Faceţi copiii din nou inocenţi” - (Make men masculine again. Make women feminine again. Make children innocent again- n.red.), potrivit News.

După mesajul sportivei, fani ai tenisului au acuzat-o pe Cîrstea de transfobie.

Un utilizator de Twitterr a scris că mesajul lui Cîrstea reprezintă un motiv legitim pentru a o urî pe sportivă: “Este atât de dezgustător, acum un motiv legitim să o urăsc. Ce înseamnă asta, să îi facem din nou pe copii nevinovaţi???? Să putrezeşti în iad".

