Simona Halep - Venus Williams, Miami, astăzi, după ora 22:00. Halep: ”Voi fi motivată”

Getty

Simona Halep - Venus Williams, Miami. Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) o va întâlni, luni seara, în optimile turneului de la Miami pe Venus Williams (38 de ani, 43 WTA).

Simona Halep - Venus Williams, Miami. Partida va avea loc luni seară, după ora 22:00. Meciul va fi LIVETEXT pe www.stirileprotv.ro.

"Este întotdeauna dificil împotriva lui Venus. Nu o să spun că o să fie uşor pentru că am câştigat ultimele trei meciuri cu ea. Voi fi motivată, voi fi pregătită să joc. Sper că voi fi sută la sută mâine (n.r. - azi)", a spus Simona Halep duminică, după victoria din turul al treilea al Miami Open, cu Polona Hercog.

Simona Halep - Venus Williams, Miami. Simona Halep și Venus Williams sunt la egalitate, scor 3-3, la întâlnirile directe, însă românca a câştigat clar ultimele trei confruntări.

Ultima lor partidă a avut loc în turul al treilea al AusOpen, din acest an, când Halep a câştigat cu scorul de 6-2, 6-3.

Halep, despre noul antrenor

Despre noul ei antrenor, Daniel Dobre, fostul lider WTA a declarat că nu poate compara niciun tehnician cu Darren Cahill.

"Am lucrat împreună. M-a ajutat la câteva turnee. Cred că este cea mai bună decizie pe care am luat-o în această perioadă. Nu voi compara niciodată vreun antrenor cu Darren. Cred că am avut cele mai bune rezultate din viaţa mea cu Darren. Am înţeles tot, chiar dacă el vorbea în limba engleză. Dar este bine că am un antrenor român, deparece poate mă pot exprima mai bine", a spus ea.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer