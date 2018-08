Simona Halep va juca a treia finală la Cincinnati. Reacția româncei după victoria cu Sabalenka

Simona Halep, locul I WTA, va juca a treia finală la Cincinnati, a doua consecutivă, atât la această competiţie, cât şi în sezon, după ce a învins-o, cu scorul de 6-3, 6-4, pe Arina Sabalenka din Belarus, locul 34 WTA.

În finală de la Cincinnati, duminică, Simona, principala favorită şi finalistă în 2015 şi 2017, o va întâlni pe Kiki Bertens, care a eliminat-o pe Petra Kvitova.

”Mulţumesc tuturor! A fost frumos să joc astăzi aici. A fost un meci greu, cum ați văzut. Mă bucur că joc o nouă finală aici. Am făcut tot ce am putut şi cred că am câştigat acest meci pentru că am luptat până la capăt. Dacă lupt cum am făcut-o în fiecare zi la acest turneu, am o şansă să câştig finala, dar ştiu că va fi un meci greu. Ea (n.r. Kiki Bertens) este încrezătoare, însă la fel sunt şi eu, aşa că va fi o provocare pentru mine să joc o nouă finală şi să o câştig. Vreau să mă bucur de finală, să dau totul și să joc în faţa acestui public minunat!”, a spus Simona după meci.

"If I fight like I did every day here in this tournament, I would have a big chance to win the match" - @Simona_Halep talks after her semifinal win and looks to tomorrow at @CincyTennis pic.twitter.com/57d1tznqqR