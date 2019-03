Simona Halep s-a calificat în optimi la Indian Wells. Mesajul tenismenei

Getty

Simona Halep, numărul doi mondial, s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare de 9.035.428 dolari, duminică, după ce a dispus de Katerina Kozlova (Ucraina), cu 7-6 (3), 7-5.

Halep a câştigat la mare luptă, după o oră şi 48 de minute, mai greu decât era de aşteptat având în vedere poziţia ucrainencei de 25 de ani - locul 114 în lume, scrie Agerpres.

Românca a început bine meciul şi a condus cu 2-0, dar Kozlova a reuşit să întoarcă scorul după o serie de erori ale Simonei Halep. Halep a revenit la cârma jocului şi a condus cu 5-3, a ratat o minge de set, după care a urmat o nouă cădere în jocul său, iar ucraineanca a ajuns să aibă 6-5 pe tabelă. Halep a trimis jocul în tiebreak, unde a dominat ostilităţile, conducând cu 3-0, 4-1, 6-2 şi încheind cu 7-3.

Primele patru ghemuri din actul secund au însemnat tot atâtea break-uri, Halep a fost cea dintâi care a reuşit să îşi facă serviciul, a condus apoi cu 5-2, dar a venit o nouă cădere, iar Kozlova a făcut 5-5. Halep a făcut 6-5, iar apoi a profitat de erorile adversarei, câştigând cu 7-5, ultimele două ghemuri fiind ''albe''.

Halep, care a contabilizat patru duble greşeli, a avut destule probleme la serviciu, reuşind mai puţine puncte decât a făcut la retur. Românca a avut mai multe mingi direct câştigătoare, 25-23, şi mai puţine erori neforţate, 29-36.

Simona Halep şi-a asigurat un cec de 91.205 dolari şi 120 de puncte WTA, urmând să joace în faza următoare contra învingătoarei dintre letona Jelena Ostapenko (N. 22) şi cehoaica Marketa Vondrousova.

Simona Halep a declarat, duminică, după ce a învins-o pe Katerina Kozlova, că a fost greu să-şi găsească ritmul şi să-i citească jocul sportivei din Ucraina, potrivit News.ro.

"Vă mulţumesc tuturor pentru că aţi venit şi m-aţi susţinut. Este o atmosferă frumoasă şi datorită vouă am putut lupta şi câştiga acest meci. Vă mulţumesc foarte mult! Sunt totdeauna agitată când intru pe marile terenuri, aici este unul frumos, iar publicul este drăguţ întotdeauna, astfel că vreau mereu să dau tot ce am mai bun, să câştig meciul pe care îl joc.

A fost foarte dificil împotriva ei, pentru că nu mai jucasem cu ea. A fost un pic greu să găsesc ritmul, să-i citesc jocul. Este o jucătoare bună şi sunt mândră că am câştigat în două seturi. Ţin minte trofeul, este foarte greu şi nu am putut să-l ridic atunci când am câştigat. Sper că anul acesta sunt mai puternică şi că o să pot să-l câştig din nou.

Dar este foarte devreme să mă gândesc la titlu şi nu am aşteptări, nu vreau să pun presiune pe mine, vreau doar să vin aici şi să lupt pentru fiecare meci pe care-l joc şi apoi vom vedea", a declarat Halep, la interviul de pe teren.

