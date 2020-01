Simona Halep s-a calificat în optimile turneului Australian Open

Halep (28 ani), a patra favorită, a controlat meciul şi s-a impus după o oră şi 18 minute.

”Dau totul pe teren, trebuie să câștig. Sunt foarte fericită că am intrat în a doua săptămână acum”, a spus Halep după meci.

"I give everything I have to win and actually I'm really, really happy that I'm in the second week now" -- @Simona_Halep#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/wJDHKQ6CWy