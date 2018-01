Simona Halep, prima reacție după calificarea în sferturi: ”Simt accidentarea, dar încerc să nu mă gândesc”

Getty

Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Australian Open, luni, la Melbourne, după ce a trecut fără emoţii de japoneza Naomi Osaka, în două seturi, cu 6-3, 6-2.

Imediat după încheierea partidei, Simona Halep a declarat:

"A fost un meci excelent, am jucat bine cel de-al doilea meci aici, pe Margaret Court Arena. Sunt foarte fericită că m-am calificat din nou în sferturi. Nu m-am aşteptat la asta la începutul turneului, din cauza accidentării. Sunt mândră că am fost foarte atentă şi am jucat fiecare punct foarte concentrată. Acest turneu arată deja ca un maraton. Încă simt accidentarea, dar încerc să nu mă gândesc la ea. După această victorie, poate voi avea 3 zile libere şi va fi mai bine.

Ştiam că Naomi loveşte foarte puternic, aşa că am schimbat ritmul. Am lovit mai tare, mai încet, am vorbit despre asta cu staff-ul meu şi mi-a ieşit. Îi mulţumesc mult lui Darren, e minunat să am un australian lângă mine şi să am susţinere aici".

