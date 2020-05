Simona Halep, pe locul 3 în topul celor mai bune jucătoare din lume din ultimii 10 ani

Halep, care nu a ieşit din top 10 după 2014, este devansată de americanca Serena Williams şi de cehoaica Petra Kvitova.

Serena a cucerit 11 titluri de Mare Şlem din 2010 încoace şi conduce detaşat în ierarhie, cu peste 66.000 de puncte, urmată de Petra Kvitova, dublă campioană la Wimbledon, cu peste 46.000 de puncte, în timp ce Halep, victorioasă în finalele de la Roland Garros în 2018 şi Wimbledon în 2019, este a treia, cu 44.500 de puncte.

Top 2️⃣0️⃣ ????

The active WTA players with the most ranking points of the decade in ???? --> https://t.co/Cdmp6MhvNA pic.twitter.com/mfxTGLAsyZ