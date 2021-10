Emma Răducanu și Simona Halep s-au calificat în sferturi la Transylvania Open. Ce spune Emma despre un meci cu Simona

“Înseamnă mult faptul că tatăl meu că este aici, în ţara sa. În mod normal nu face deplasările cu mine, dar pentru că este vorba de România el trebuia să vină, categoric. Nu ar fi ratat ocazia. Este minunat să îl am alături de mine, nu a fost la New York, iar acum poate să experimenteze din bucuria de după un succes. Cu toţii ne simţim foarte confortabil şi bineveniţi aici”, a spus Răducanu în conferinţa de presă de după meciul cu Ana Bogdan.

Sportiva a menţionat că o confruntare cu Simona Halep ar fi extraordinară pentru ea. “Am un meci foarte greu cu Marta mâine. Să joc cu Simona ar fi extraordinar pentru mine, ar fi un test adevărat ca să văd la ce nivel sunt, cu o campioană adevărată. Este unul dintre idolii mei”.

Jucătoarea britanică Emma Răducanu, locul 23 WTA şi cap de serie numărul 3, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului Transylvania Open, trecând în optimi de Ana Bogdan, locul 106 WTA.

Răducanu s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, într-o oră şi 29 de minute.

În faza următoare, Răducanu o va întâlni pe sportiva din Ucraina Marta Kostiuk, locul 55 WTA.

Halep s-a impus în turul doi în faţa rusoaicei Varvara Graceva, numărul 81 mondial, scor 6-4, 6-2, într-o oră şi 13 minute.

Halep a câştigat primul set în 39 de minute, cu 6-4, ea reuşind două breakuri în primul ghem şi la 2-2, dar şi pierzând un serviciu la al doilea ghem. La finalul primului set, românca a avut nevoie de un timeout medical la vestiare, ea acuzând probleme în zona lombară.

"Mi s-a blocat spatele, durerea a fost destul de mare. Nu puteam să mă aplec sau să mă mişc în acel moment. Dar sunt obişnuită cu asemenea durere, am mai trecut prin astfel de momente. Am vrut să continui şi să închei partida. Important este că am câştigat acest meci, deşi nu ştiu cum, dar este o victorie mare", a spus Halep la postul DigiSport 2.

"Principiul meu de bază este să nu renunţ niciodată şi să fac tot ce pot. Uneori chiar dacă doare foarte tare trebuie să continui, mai ales că ştii că mai rău nu se poate. E doar o blocare a spatelui, am mai trecut prin asta şi cred că ştiu cum să gestionez această situaţie. Uneori continui şi pierd, alteori mă opresc... dar azi, jucând acasă, am simţit că trebuie să lupt mai mult", a adăugat numărul 18 WTA.

În setul doi, Simona Halep nu i-a dat şanse adversarei sale să revină şi s-a impus cu 6-2, în 34 de minute. Românca a făcut de două ori break.

În sferturile de finală, Halep o va întâlni pe Jaqueline Cristian, numărul 105 mondial.

Premiul pentru participarea în sferturile de finală este de 5.800 de dolari şi 60 de puncte. Învinsele în turul doi obţin câte 3.675 de dolari şi 30 de puncte.

