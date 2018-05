Simona Halep - Elise Mertens, în turul doi la Madrid, de la ora 15 LIVETEXT

Halep - Mertens. În primul tur, românca a învins-o pe rusoaica Ekaterina Makarova, în două seturi, 6-1, 6-0, iar belgianca s-a impus în faţa lui Alison Van Uytvanck, 6-4, 6-4. Mertens s-a retras de la proba de dublu de la Madrid Open din cauza unor probleme de sănătate.

Halep - Mertens. Meciul se va disputa marţi, de la ora 15. Cele două sportive nu au mai fost adversare în circuitul WTA.

Mertens a câştigat, sâmbătă, la Rabat, al patrulea turneu WTA, având 13 victorii consecutive în partidele de simplu.

