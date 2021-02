Simona Halep, despre succesul său din ultimii 7 ani: Este un job, chiar dacă am pasiune şi plăcere

Simona Halep a fost întrebată, sâmbătă, de jurnaliști la Melbourne, cum a reuşit să se menţină în Top 10 WTA în ultimii 7 ani, iar jucătoarea română a răspuns că în ultimul timp consideră tenisul ca fiind un job, deşi are pasiune pentru acest sport.

"Am fost foarte concentrată pe job-ul meu, pentru că aşa îi spun, deşi este plin de pasiune şi plăcere pentru acest sport. Nu am făcut nimic rău în legătură cu tenisul, am fost foarte profesionistă şi cred că am muncit foarte mult pentru ce am realizat până acum. Când eram copil, era mai distractiv, era ceva nou în fiecare zi, dar în ultimii 5-7 ani pot spune că este un job, chiar dacă am şi pasiunea care mă menţine vie în acest sport", a declarat Halep, potrivit News.ro.

Românca a mai spus că îi plac toate trofeele, chiar şi cele primite pentru locul 2 la un turneu. "Trofeele le ţin la un loc în casa părinţilor mei, nu le am în casa mea de la Bucureşti, dar le ţin pe toate, chiar şi pe cele pentru locul 2, îmi plac toate", a precizat sportiva din Constanţa.

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, va evolua, în primul tur al Australian Open, cu australianca Lizette Cabrera, locul 140 WTA, beneficiară a unui wild card.