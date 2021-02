Debut cu dreptul pentru Halep, în primul turneu din 2021. Românca a învins-o pe rusoaica Potapova

După victoria obţinută vineri în demonstrativul cu liderul mondial Ashleigh Barty, Halep a făcut un joc foarte bun şi a reuşit să câştige într-o oră şi 22 de minute în faţa tinerei Potapova (19 ani, 101 WTA), la capătul unui meci de un nivel ridicat de ambele părţi, transmite Agerpres.

A win to kick off her 2021 season! ✅@Simona_Halep defeats Potapova, 6-4, 6-4.#GippslandWTA pic.twitter.com/8MBp544z10