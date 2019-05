Simona Halep - Belinda Bencic, 6 - 2, 6 - 6 (2 - 6), în semifinalele de la Madrid. LIVE TEXT

Getty

Simona Halep - Belinda Bencic. Jucătoarea elveţiană de tenis Belinda Bencic va fi adversara Simonei Halep în semifinalele turneului de la Madrid (WTA),

LIVE TEXT, DESFĂȘURAREA PARTIDEI

Setul 2

Simona Halep - Belinda Bencic, 6 - 2, 6 - 6. Simona își face serviciul în cele din urmă și trimite setul al doilea în tie-break.

Simona Halep - Belinda Bencic, 6 - 2, 5 - 6. Bencic a câștigat game-ul. Simona e nevoită să câștige pe propriul serviciu pentru a nu duce setul în decisiv.

Simona Halep - Belinda Bencic, 6 - 2, 5 - 5. Egalitate din nou, după ce Simona și-a făcut serviciul.

Simona Halep - Belinda Bencic, 6 - 2, 4 - 5. Bencic își face serviciul și se apropie la un singur game de câștigarea setului 2. Simona e nevoită să servească pentru a rămâne în set.

Simona Halep - Belinda Bencic, 6 - 2, 4 - 4. Simona Halep restabilește egalitatea în acest set, după ce își câștigă propriul serviciu.

Simona Halep - Belinda Bencic, 6 - 2, 3 - 4. Bencic a câștigat la 0 acest game.

Simona Halep - Belinda Bencic, 6 - 2, 3 - 3. Simona a restabilit egalitatea, după ce a avut 40-0 și a fost nevoită să revină de la 40-40.

Simona Halep - Belinda Bencic, 6 - 2, 2 - 3. Simona revine și ea cu un break și reduce diferența în cel de-al doilea set.

Simona Halep - Belinda Bencic, 6 - 2, 1 - 3. Belinda Bencic mărește diferența, după ce reușește un nou break. Este al treilea game consecutiv pe care îl câștigă elvețianca.

Simona Halep - Belinda Bencic, 6 - 2, 1 - 2. Elvețianca preia conducerea setului, după ce își face serviciul.

Simona Halep - Belinda Bencic, 6 - 2, 1 - 1. Elvețianca revine și reușește și ea un break.

Simona Halep - Belinda Bencic, 6 - 2, 1 - 0. Simona a făcut break in primul game din setul 2. A câștigat 5 game-uri consecutive.

Setul 1

Simona Halep - Belinda Bencic, 6 - 2. Simona Halep și-a făcut serviciul și a câștigat primul set al partidei fără probleme, în mai puțin de jumătate de oră.

Simona Halep - Belinda Bencic, 5 - 2. Simona Halep a reușit break-ul și va servi pe set.

Simona Halep - Belinda Bencic, 4 - 2. Halep își face serviciul și mărește diferența.

Simona Halep - Belinda Bencic, 3 - 2. Simona preia conducerea setului.

Simona Halep - Belinda Bencic, 2 - 2. Bencic a câștigat al doilea game și o egalează pe Simona la beak-uri.

Simona Halep - Belinda Bencic, 2 - 1. Elvețianca a luat primul game al meciului.

Simona Halep - Belinda Bencic, 2 - 0. Simona și-a consolidat break-ul și a câștigat al doilea game, pe propriul serviciu.

Simona Halep - Belinda Bencic, 1 - 0. Elvețianca a servit prima, însă Simona a început în forță, nu i-a dat nicio șansă adversarei și a reușit primul break.

Simona Halep - Belinda Bencic. Turneul este dotat cu premii totale în valoare de 7.021.128 dolari, după ce a trecut joi în sferturi de japoneza Naomi Osaka, liderul mondial, 3-6, 6-2, 7-5.

Belinda Bencic, locul 18 WTA, s-a impus după două ore şi 11 minute. Bencic a învins-o în martie pe Osaka în optimi de finală la Indian Wells.

Simona Halep, numărul trei mondial, a eliminat-o joi pe australianca Ashleigh Barty (9 WTA) cu 7-5, 7-5.

În februarie, Bencic s-a impus în faţa lui Halep (4-6, 6-4, 6-2) în sferturile turneului de la Dubai, care s-a încheiat cu victoria jucătoarei elveţiene.

Bencic are 2-1 în meciurile directe cu Halep. Românca a învins în 2014 în turul al treilea la Wimbledon, cu 6-4, 6-1, iar Bencic a profitat de abandonul Simonei în finala de la Toronto, în 2015, la scorul de 7-6 (5), 6-7 (4), 3-0.

Halep este campioană la Madrid în 2016 şi 2017.



