Simona Halep - Angelique Kerber, 6 - 3, 4 - 6, 9 - 7. Simona Halep este în finala Australian Open

Getty

Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat în premieră în finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, după ce a învins-o în penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7.

Simona Halep a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei şi s-a impus dramatic după două ore şi 20 de minute, salvând şi două mingi de meci.

Pentru Halep (26 ani) este a treia finală de Mare Şlem a carierei, după cele două pierdute la Roland Garros, în 2014 şi 2017. Halep nu trecuse până anul acesta de sferturi la Melbourne, iar la ediţiile din 2016 şi 2017 a pierdut în primul tur. Românca mai are în palmares semifinale la Wimbledon (2014) şi US Open (2015).

"I try to be very calm, but today was like a rollercoaster up and down. I didn't give up, not even a ball. I did it really well, and I'm really proud of myself actually."@Simona_Halep through to the final.#AusOpen pic.twitter.com/HGB8IP1QBa — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2018

În finală la Melbourne, Halep o va înfrunta pe daneza Caroline Wozniacki, numărul doi mondial, care a trecut joi de belgianca Elise Mertens, cu 6-3, 7-6 (7/2). Câştigătoarea va ocupa luni locul 1 în clasamentul WTA.

LIVE TEXT, DESFĂȘURAREA PARTIDEI

Setul III

Halep - Kerber 9 - 7 Simona Halep este în finala Australian Open, pentru prima dată în carieră. Românca s-a impus cu 9-7 în decisiv, la capătul unui meci uluitor.

Simona Halep se bate pentru trofeu cu Caroline Wozniaki, numărul 2 mondial.

Halep - Kerber 8 - 7 Simona continuă să servească foarte bine. Halep este în continuare foarte solidă în game-urile de serviciu și lovește excelent.

Halep - Kerber 7 - 7 Angelique Kerber a făcut un game bun, a servit bine și a restabilitegalitatea.

Now it's @simona_halep's turn to save match points! Saves two en route to levelling at 6-all.#AusOpen pic.twitter.com/YhoNJ4OdbR — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2018

Halep - Kerber 7 - 6 Simona a revenit în avantaj. Halep închide cu un as un game în care a servit excelent. Mai are nevoie de un game pentru calificarea în finală.

Halep - Kerber 6 - 6 Meci incredibil la Melbourne! Simona salvează şi ea două mingi de meci şi egalează la 6.

Halep - Kerber 5 - 6 Trei game-uri la rând câștigate de Kerber, care va servi acum pentru calificarea în finală.

Halep - Kerber 5 - 5 Simona ratează două mingi de meci consecutive şi drama continuă.

At the start of the third Kerber had expended more energy than Halep. Will that cost her here? Trails 3-4.#AusOpen pic.twitter.com/2FRBIV5BiF — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2018

Halep - Kerber 5 - 4 Simona a servit pentru meci, dar a pierdut, după un punct uluitor, câştigat de Kerber. Simona a fost la două puncte de câştigarea meciului.

Halep - Kerber 5 - 3 Simona a mărit diferența, după ce a reușit un break. Românca a condus cu 40 - 0 pe serviciul lui Kerber, a pierdut o minge de break, apoi a punctat decisiv.

Halep - Kerber 4 - 3 Simona Halep a reușit un game excelent, revenind de la 0 - 30.

Halep - Kerber 3 - 3 Jucătoarea din Germania restabilește egalitatea în setul decisiv, după ce și-a câștigat serviciul. Simona a greşit două mingi uşoare în acest game.

Halep - Kerber 3 - 2 Simona Halep și-a câștigat serviciul foarte ușor și revine în avantaj.

Halep - Kerber 2 - 2 După un început de game excelent pentru Simon, patru greşeli neforţate o pun în avantaj pe Kerber.

This match though... How would you sum it up in one word?#AusOpen pic.twitter.com/hHOZ6NAHvx — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2018

Halep - Kerber 2 - 1 Conducerea setului este preluată de Simona Halep, după ce și-a câștigat serviciul. Jucătoarea noastră pare că a trecut peste momentele grele și este din nou într-o formă excelentă.

Halep - Kerber 1 - 1 Simona restabilește egalitatea, după ce reușește, la rândul ei un break.

Halep - Kerber 0 - 1 Început greu de set decisiv pentru Simona, care pierde game-ul. Punctul care a închis game-ul a fost cel mai frumos schimb al acestei întâlniri.

Setul II

Halep - Kerber 4 - 6 Angelique Kerber a câștigat cel de-al doilea set și duce meciul în decisiv. Simona a făcut multe greșeli în acest game, de care Kerber a profitat.

Halep - Kerber 4 - 5 Kerber a reușit un break pe un serviciu slab al Simonei Halep. Jucătoarea din Germania va servi pentru câștigarea setului.

Halep - Kerber 4 - 4 Kerber a salvat două mingi de break și este din nou la egalitate cu Simona. A fost cl mai lung break de până acum.

Halep - Kerber 4 - 3 Nici în acest game Kerber nu a avut nicio șansă, iar Halep a câștigat ușor.

That feeling when your pizza delivery arrives on time! ????????#AusOpen pic.twitter.com/yvFN7V2gM1 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2018

Halep - Kerber 3 - 3 Kerber a reușit să egaleze. Meciul devine tot mai tensionat.

Halep - Kerber 3 - 2 Angelique Kerber a forțat și a făcut break. Are acum șansa să egaleze scorul.

Halep - Kerber 3 - 1 Simona a reușit primul break al setuui secund. Este tot mai aproape de finala Australian Open.

Halep - Kerber 2 - 1 Simona joacă excelent pe propriul serviciu, iar Kerber nu poate să-i pună probleme. Simona este din nou în avantaj.

Halep - Kerber 1 - 1 Kerber și-a câștigat serviciul. Jocul în cel de-al doilea set pare mai echilibrat.

Halep - Kerber 1 - 0 Simona și-a câștigat serviciul. A servit impecabil şi a ajuns imediat la 40-0. O greşeală a lui Kerber îi aduce primul game din setul secund sportivei noastre.

Halep - Kerber A început al doilea set, cu Simona la serviciu.

Getty

Setul I

So far at #AusOpen 2018...@Simona_Halep has spent 9 hours & 56 minutes on court (the most)@AngeliqueKerber has spent 6 hours & 19 minutes (the least) pic.twitter.com/lk54P3qsCW — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2018

Halep - Kerber 6 - 3 Simona Halep a mai făcut un break și a câștigat primul set.

Halep - Kerber 5 - 3 Angelique Kerber a reușit un beak și pare de neoprit. Simona trebuie să rămână calmă.

Finding her feet...@AngeliqueKerber breaks back and holds for 2-5. Still a bit to go for her in this first set...#AusOpen pic.twitter.com/T36Z9rzLAz — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2018

Halep - Kerber 5 - 2 Angelique pare că își revine și a reușit al doilea game.

Halep - Kerber 5 - 1 Vine și primul game câștigat de Kerber. Simona a inceput game-ul cu o dublă greșeală.

Halep - Kerber 5 - 0 Simona domină absolut și va servi pentru câștigarea setului. Halep joacă excelent și îi intră fiecare lovitură.

Halep - Kerber 4 - 0 Serviciul Simonei este fără greșeală. Kerber nu îșii revine, jocul Simonei e la un nivel fantastic.

Halep - Kerber 3 - 0 Simona mai face un break. Returnează agresiv și este extrem de mobilă. Kerber nu-și găsește ritmul.

Halep - Kerber 2 - 0 Simona Halep și-a câștigat serviciul.

Halep - Kerber 1 - 0 Simona a început excelent partida și a reușit un break. Kerber a greșit mult în debutul partidei.

Arguably the two best counterpunchers in the game. This one's going to be good...????#GameInsightsGroup pic.twitter.com/Bf0b7VFKTZ — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2018

Halep - Kerber Partida a început cu Kerber la serviciu.

Halep - Kerber Cele două jucătoare au intrat pe teren pentru încălzire.

ORA 7:00 Jucătoarea daneză Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, s-a calificat pentru prima dată în finala Australian Open, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-3, 7-6 (2), pe sportiva belgiană Elise Mertens, locul 37 WTA.

Caroline Wozniacki va juca în finala cu câștigătoarea partidei dintre Simona Halep și Angelique Kerber.

Getty

Halep - Kerber. Simona Halep o va avea ca adversară pe nemțoaica Angelique Kerber, care este într-o formă bună după ce a învins-o pe Maria Șarapova cu 6-1, 6-3, în turul al III-lea de la Australian Open.

În meciul contra rusoaicei, Kerber a dat dovadă de un joc perfect, din punct de vedere tactic, dominându-și adversara pe tot parcursul disputei.

Simona Halep a fost antrenată de actualul antrenor al adversarei sale, belgianul Wim Fissette.

„O știu foarte bine pe Simona, pentru că am lucrat împreună timp de un an, în 2014. E o jucătoare care, precum Angie, încearcă să returneze toate mingile și să atace cu backhand-ul. Va fi o mare luptă, un meci precum un joc de șah", a declarat Wim Fissette.

Se anunță un meci dificil, cele două jucătoare s-au întâlnit de opt ori până acum, fiecare dintre ele având câte 4 victorii.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer