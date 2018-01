L'Equipe, după victoria Simonei Halep: ”Maşina s-a pus în mişcare şi Pliskova nu a mai putut s-o oprească"

Potrivit BBC, Halep a reuşit o performanţă superbă ajungând în semifinale, relatează news.ro.

"Prima semifinală la Melbourne pentru Halep, câştigătoare facilă în faţa Karolinei Pliskova. Numărul 1 mondial nu a avut nicio problemă în a trece cu autoritate de Karolina Pliskova pentru prima semifinală din carieră la Melbourne. Conştientă că nu va avea decât 24 de ore de recuperare înaintea semifinalei, Halep a evoluat rapid, petrecând mai puţin de o oră şi 15 minute pe teren, iar mâine va fi favorită cu Kerber, deşi germana este în mare formă. Totul a început prost pentru Halep, care era condusă cu 3-0, dar apoi maşina s-a pus în mişcare şi Pliskova nu a mai putut s-o oprească", a scris sursa citată.

Red Hot Halepeño! ????????????@Simona_Halep off to her first #AusOpen semifinal! pic.twitter.com/OPNrYlvYUA