Simona Halep a scris istorie la Roland Garros. Cum a trăit românca momentele de după victorie

Simona Halep a scris sâmbătă istorie la Paris şi a ţinut cu sufletul la gură nu doar tribunele pline cu fani, ci şi ţara ei, care a urmărit-o cu emoţie, dar şi numeroşi admiratori din lumea întreagă.

Pentru a treia oară în finală la Roland Garros, numărul 1 în tenisul feminin mondial a reuşit de această dată să obţină victoria mult dorită și marele trofeu.

"A fost visul meu. De când am pus rachetă în mână, acesta a fost visul" a mărturisit, fericită, campioana, al cărei nume e rostit acum pe toate continentele.

Cu trofeul în mână şi vizibil copleşită de bucurie, Simona Halep şi-a făcut apariţia în fața fanilor, care au întâmpinat-o cu urale.

În timp ce oamenii îi strigau numele, Simona s-a retras pe terasă, unde o aşteptau alte legende ale sportului românesc. Prima a îmbrăţişat-o Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci: "Generaţia nouă va avea extrem de mult de câştigat pentru că ea a demonstrat foarte mare determinare. Este un vis pe care l-a avut de când avea 14 ani."

Iar Simona vorbeşte acum fericită despre un vis impinit.

Simona Halep: "A fost visul meu să câştig un turneu de grand slam şi a fost visul meu să îl câştig pe acesta, mai ales că acum 10 ani am câştigat la juniori. De când am pus rachetă în mână, acesta a fost visul."

Zâmbitoare, cu trofeul în mână, ea a zăbovit minute bune şi lângă Ion Tiriac. Şi a urmat şi o serie de fotografii, sub privirile unui public numeros.

Ion Țiriac: "Meritul este 300 la sută al ei că şi de data asta nu a renunţat absolut deloc la luptă. A câştigat un grand slam după 40 de ani, vă felicit pe toţi, românii să se bucure."

Gică Hagi: "E momentul ei în viaţă, e împlinită acum şi ne arată că se poate."

Alături de campioană au fost şi părinţii ei, care au trăit intens fiecare moment al finalei de la Roland Garros.

Tania Halep, mama Simonei: "Nu am cuvinte să vă spun ce simt. Am venit aici cu convingerea că anul acesta va pleca acasă cu trofeul. A devenit un om cu o mentalitate solidă şi am mare încredere în ea."

Regina tenisului mondial mai are însă un vis, spune antrenorul ei.

Reporter: Simona mai are un vis, ea a vorbit despre faptul că vrea să fie mama. Crezi că asta va fi urmatotul vis împlinit sau că va continua să câştige turnee de grand slam?

Darren Cahill, antrenor: Sper că nu pentru câţiva ani pentru că nu aş mai fi angajat. Aşa că vom vedea.

