Shaun Davis a murit. Fostul Mr. Universe avea 57 de ani

Prietenul lui Davis, Kuldeep Bhardwaj, a confirmat pe Facebook informația privind moartea lui Davis, distribuind o fotografie a culturistului britanic.

"Sunt absolut devastat", a spus Bhardwaj în postarea de pe Facebook.

Davis a avut o carieră uriașă în culturism, câștigând mai multe competiții, inclusiv prestigiosul titlu de Mr. Universe în 1996. De asemenea, a câștigat, printre altele, Mr. UK, Mr. Europe, Mr. Pro Universe și Mr. Britain.

