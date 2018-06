Serena Williams s-a retras de la Roland Garros înaintea meciului cu Maria Sharapova

”O să stau aici și o să văd cât mai mulți specialiști. Sunt multe teorii, nu am avut niciodată așa ceva. Nu am simțit niciodată asta în viața mea, este foarte dureros. Așa că nu știu cum o să mă descurc. O să fac tot ce spun medicii”, a spus Serena, într-o conferință de presă, conform The Guardian.

"Am resimţit probleme la nivel pectoral. Din păcate, s-au agravat. Nu pot servi. Deci, este greu să joci când nu poţi servi. Voi face mâine un control RMN", a declarat Serena Williams, 36 de ani, câştigătoare a 23 de titluri de Mare Şlem, dintre care trei la Roland Garros (2002, 2013, 2015).

În funcţie de rezultatul medical, Serena Williams va decide dacă va participa sau nu la Wimbledon (2-15 iulie).

''Sunt extrem de dezamăgită deoarece am progresat la fiecare joc (...) Am făcut multe sacrificii pentru a participa la acest turneu'', a adăugat Williams, care s-a accidentat în ultimul său meci, sâmbătă, în runda a treia a turneului, în partida cu Julia Goerges, locul 11 WTA (6-3, 6-4).

În urma acestei decizii, Şarapova se va confrunta în sferturile de finală cu câştigătoarea partidei dintre Garbine Muguruza (Spania - locul 3 WTA) şi Lesia Ţurenko (Ucraina).

Serena: ‘right now I can’t actually serve so it’s kind of hard to play when you can’t serve’ pic.twitter.com/V2fV4Dw3ae