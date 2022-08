Serena Williams se retrage din tenis: "E cel mai greu lucru"

"E cel mai greu lucru pe care mi l-am putut imagina vreodată", a declarat ea pentru cel mai recent număr al revistei Vogue.

"Nu vreau să se termine, dar în același timp sunt pregătită pentru ce urmează", a completat sportiva, conform Daily Mail.

Ea a precizat că retragerea nu se va produce imediat, menționând că speră să joace la US Open de la New York, la sfârșitul acestei luni.

„Din păcate, nu eram pregătit să câștig Wimbledon anul acesta”, mai spus Williams. „Și nu știu dacă voi fi pregătită să câștig la New York. Dar am de gând să încerc. Și turneele preliminare vor fi distractive", a continuat ea.

Sportiva a precizat că nu vrea să aibă un moment ceremonial pe teren, pentru că este groaznică atunci când vine vorba despre rămas bun.

In Vogue’s September issue, @serenawilliams prepares to say farewell to tennis on her own terms and in her own words. “It’s the hardest thing that I could ever imagine,” she says. “I don’t want it to be over, but at the same time I’m ready for what’s next” https://t.co/6Zr0UXVTH1 pic.twitter.com/YtGtcc18a9