Rubiales, reacţie oficială după controversa sărutului „pe buze” cu Hermoso. „Să nu ascultăm de idioţi şi de oameni proşti”

Sărutul a avut loc la ceremonia de premiere de la Sydney, după ce Spania a câştigat titlul mondial la fotbal feminin, scrie news.ro.

Înainte de a se îmbarca în avionul care îl va duce înapoi în Spania, preşedintele Federaţiei Spaniole de Fotbal a ţinut să lămurească lucrurile: "Să nu ascultăm de idioţi şi de oameni proşti, serios. Sunt doar doi prieteni care sărbătoresc. "Nu suntem aici pentru prostii. Eu, cu tot ceea ce am trecut, nu mai vreau prostii şi tâmpenii. Să-i ignorăm şi să ne bucurăm de lucrurile bune. Să nu mă faceţi să încep cu idioţii care nu pot vedea partea pozitivă. Nu există răutate în asta. Dacă există proşti, lăsaţi-i să-şi continue prostiile. Să-i ascultăm pe cei care nu sunt proşti. Este un lucru fără rost, dar dacă oamenii vor să-şi piardă timpul cu asta".

Şi Jenni Hermoso a explicat că a fost "un gest reciproc, total spontan, din cauza bucuriei imense pe care o produce câştigarea unei Cupe Mondiale".

Spanish Player Defends FA President For Kissing Her After World Cup Victory

Spain midfielder, Jenni Hermoso, has defended Spanish football federation president Luis Rubiales after he came under fire for kissing her on the lips following the team's Women's World Cup victory on… pic.twitter.com/AfQRtBPCWN