Succesul i-a adus o calificare nesperată în grupele principale ale Campionatului European de handbal masculin Under-20 – M20 EHF EURO 2026, găzduit de România, relatează AGERPRES.

Tricolorii veneau după două eșecuri, 34-36 cu Bosnia-Herțegovina și 26-44 cu Suedia, dar acest succes i-a adus poziția de cea mai bună echipă într-un clasament în trei cu Israelul și Bosnia.

România avea nevoie de o victorie la cel puțin șapte goluri, dar la pauză avantajul era de un singur gol. Echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu a reușit o repriză secundă de excepție și calificarea.

Golurile României au fost marcate de Emanuel Șerban 8, Teodor Iluca 8, Ianis Alexandru Chiruț 7, Eduard Rusu 6, Codrin Dascălu 4, Sebastian Mihai Andronic 2, Romulus Ioan Nicolae Hossu 1, Andrei Florin Negrilă 1, Florin Alexandru Puscaș Ilisei 1, Cristian Andrei Acsentie 1. Portarul Denis Ștefan a reușit nu mai puțin de 16 intervenții (34,78%).

De la învinși s-au remarcat Tal Ekstein 8 goluri, Loic Bakasu Bibange 6, Yonathan Pelach 5, Asaf Sharon 5.

În celălalt meci al grupei, Suedia a dispus de Bosnia-Herțegovina cu 38-24.

Suedia s-a clasat pe primul loc, cu 6 puncte, urmată de România, 2 puncte (-12), Israel, 2 puncte (-7), Bosnia-Herțegovina, 2 puncte (-22). Primele două clasate s-au calificat în grupele principale.