Robert Glință și-a anunțat retragerea la 25 de ani. Explicația înotătorului pentru decizia surprinzătoare

„A sosit momentul să fac un pas înapoi de la înotul competitiv. Prin suișuri și coborâșuri, acest sport mi-a învățat atât de multe și m-a făcut să devin o ființă umană mai evoluată, așa cum sunt astăzi. Fie că este vorba de durere sau glorie, eșec sau succes, suferință sau fericire, cantitatea de responsabilitate, disciplină, dedicare, ambiție prin muncă grea pentru a atinge un obiectiv și a depăși adversitățile și obstacolele, a crescut rădăcini adânci în mine care vor rămâne pentru totdeauna cu mine”, a scris Robert Glință într-o postare în limba engleză.

Glință,sportiv legitimat la CS Dinamo, participant la JO 2016 de la Rio şi JO 2020 de la Tokyo, le-a mulțumit tuturor celor care l-au susținut în carieră și l-au ajutat să își atingă obiectivele.

„Nimic nu ar fi fost posibil fără oamenii cu care am lucrat pe parcurs. Fiecare dintre ei joacă un rol uriaş şi lasă o urmă importantă în cariera şi viaţa mea. Pentru ei, nu îmi pot exprima suficient recunoştinţa. Toate amintirile frumoase şi prietenii dragi pe care mi le-a adus acest drum, conexiunile sufleteşti care depăşesc viaţa de înot, mă fac să simt că am câştigat mult mai mult decât nişte medalii şi trofee pe parcurs. Tuturor prietenilor şi fanilor vreau să vă mulţumesc că mi-aţi arătat mereu sprijinul şi că aţi crezut în mine indiferent de situaţie. Resursele sunt epuizate şi este timpul să am grijă de propria mea sănătate fizică, mentală, emoţională şi spirituală, căci până la urmă sunt doar un om", a continuat sportivul.

Glinţă este campion european la 100 metri spate în 2020 şi multiplu medaliat cu argint şi bronz la europene. El are în palmares şi o medalie de bronz la 100 metri spate la Campionatele Mondiale din 2021.

În ultima perioadă, el a acuzat probleme la picior.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 17-01-2023 15:51