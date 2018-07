Reacții internaționale, după eșecul Simonei Halep de la Wimbledon. ”A trimis-o acasă”

”Un an tulbure continuă la Wimbledon, deoarece doar una dintre cele mai bune 10 jucătoare rămâne în competiție. Numărul 1 mondial, Simona Halep, este cea mai recentă jucătoare care a ieșit neașteptat din turneu, după ce a pierdut în trei seturi în fața lui Hsieh Su-wei. Halep, campioana de la Rolland Garros, a suferit o înfrângere cu scorul 6 - 3, 4 - 6, 5 - 7, după două ore și 20 de minte de meci. Cehoaica Karolina Pliskova, numărul 7 mondial, este singura femeie din top 10 care rămâne în turneu”, scrie CNN.

The Guardian precizează că Simona Halep, numărul 1 mondial și cea mai bună jucătoare, a devenit a noua din primele 10 jucătoare de tenis din lume care au ieșit încă din prima săptămână de la Wimbledon, după ce a fost eliminată de Hsieh Su-wei din Taiwan în trei seturi.

”Halep a câștigat luna trecută primul său titlu de Grand Slam la French Open, a avut minge de meci în setul decisiv, dar Hsieh și-a menținut nervul pentru o victorie frumoasă”, notează publicația britanică.

”Hsieh Su-wei a lansat sâmbătă cel mai recent șoc la Wimbledon, după ce a învins-o pe Simona Halep, numărul 1 mondial. Numărul 48 a tras de scorul de 5 - 2 în setul decisiv și a înfrânt speranțele campioanei de la French Open prin lovituri îndrăznețe”, scrie WTA.

”Cea mai mare victorie din cariera sa la simplu. Su-Wei Hsieh a trimis-o acasă pe Simona Halep”, au scris pe Twitter organizatorii turneului de la Wimbledon.

"The greatest win of her singles career"

Su-Wei Hsieh sends home Simona Halep at #Wimbledon pic.twitter.com/t4J4lGAtub