Su-Wei Hsieh, prima reacție după ce a eliminat-o pe Halep la Wimbledon. ”M-au împins de la spate”

AFP

Simona Halep, numărul unu mondial, a fost elimintaă de taiwaneza Su-Wei Hsieh cu 3-6, 6-4, 7-5, sâmbătă, în runda a treia a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului.

Halep, la primul eşec după ce a cucerit titlul de Mare Şlem de la Roland Garros, a făcut un meci cu multe momente slabe, cedând deşi a condus cu 5-2 în decisiv şi a avut o minge de meci.

"Prima victorie în faţa unui număr unu mondial. E uimitor să fiu aici şi să câştig după o asemenea bătălie a nervilor. Să revin de la 2-5 în setul decisiv e impresionant, am avut şi suportul publicului, cei din tribune m-au împins de la spate. Le mulţumesc atât de mult!", a spus Hsieh la finalul meciului.

"Ea a jucat atât de bine. Dar am luptat, am crezut în mine şi am trecut mai departe", a mai precizat aceasta, felicitând-o pe Simona Halep.

În turul următor, Su-Wei Hsieh o va întâlni pe Dominika Cibulková, locul 33 WTA.

