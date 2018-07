CTP, reacție după înfrângerea Simonei Halep la Wimbledon. ”Ai nevoie de alte calităţi pentru a câştiga”

Pro TV

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat înfrângerea suferită de Simona Halep la Wimbledon și a precizat că se aștepta ca românca să întâmpine probleme la acest turneu.

"Mă aşteptam la un meci foarte dificil pentru Simona. O ştiu pe Hsieh, nu e oricine. E câştigătoare de Grand Slam la dublu, de mari turnee. Simona aşteaptă să-i vină lovituri liftate, în care loveşte, mingea se ridică şi Simona îşi poate trimite lovitura principală, reverul în lung de linie, care aproape că n-a funcţionat. Săritura mingii a dezavantajat-o în mod clar pe Simona, care a fost foarte încordată. A fost tot meciul ca un cal cu picioarele înfrânate, parcă a avut frâna de mână, dar şi pe cea de picior, trase.

Nu s-a deplasat cu siguranţă pe iarbă, de aici a rezultat o încordare generală a corpului, ceea ce nu m-a liniştit nici la 5-2 pentru ea în decisiv. Am văzut că nu simte jocul, nu era cuplată complet, era preocupată să controleze mai degrabă alergarea pe iarbă. Adversara a jucat remarcabil. Taiwaneza a avut un joc extraordinar, cum rar se vede, cu o rezistenţă în raliu formidabilă, capacitate de recuperare a mingilor exasperantă, are o deplasare extraordinară în teren. Are un fizic cât se poate de firav, probabil foloseşte o rachetă mai grea, dar a reuşit să trimită mingea fluid şi cu o deosebită constanță, în unghiuri scurte, care au scos-o pe Simona din teren.



Simona nu şi-a putut găsi zona de confort. Wimbledonul e altceva faţă de Roland Garros, ai nevoie de alte calităţi pentru a câştiga. Sunt foarte rari jucătorii care au câştigat şi la Wimbledon şi la Roland Garros. Nu sunt foarte supărat. Hsieh a jucat foarte bine, Simona a făcut maximum în condiţiile de teren şi de adversara pe care le-a avut. Să nu uităm că Simona n-a jucat niciun turneu pe iarba înainte de Wimbledon, iar asta se vede clar în jocul ei. Nu a reuşit să se adapteze", a spus CTP, potrivit sport.ro.

Simona Halep, liderul WTA, a pierdut în fața taiwanezei Su-Wei Hsieh, numărul 48 mondial, în turul trei al turneului de la Wimbledon, cu scorul 6 - 3, 4 - 6, 5 - 7.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer