Deputatul USR Claudiu Năsui: ”Pare că această coaliţie se formează mai degrabă pentru a continua dezastrul” bugetar

Năsui a anunţat că USR nu va participa la nicio construcţie care creşte taxe şi impozite în România.

”Practic, a fost ratat un moment al adevărului. Deja aveam indicii că cifrele care au fost prezentate până acum (..) sunt măsluite sau oricum coafate, acum am avut încă o dată dovadă a lucrurilor acestea dar nu scris, ci doar verbal. Problema cea mai mare este nu doar trezirea la adevăr, că ar trebui să trecem şi printr-un moment de genul acesta, o trezire la adevăr în care să fim oneşti cât sunt cheltuielile, cât sunt veniturile, care sunt soluţiile, care sunt scenariile şi aşa mai departe. Problema este şi faptul că pare că această coaliţie se formează mai degrabă pentru a continua status quo-ul, pentru a continua dezastru”, a spus Claudiu Năsui, după întâlnirea partidelor cu ministrul Finanţelor Publice, potrivit News.ro.

El a precizat că acesta este motivul pentru care la ultimele alegeri am avut rezultatele pe care le-am văzut.

”Singura soluţie, dacă vrem să depăşim acest moment este într-adevăr o coaliţie, dar una care să nu facă doar reforme verbal şi în campanie ci să le facă în practică”, a completat Năsui. Întrebat ce creşteri de taxe li s-au propus, Claudiu Năsui a spus: Nu vă pot spune toate lucrurile, pentru că nici nouă nu mi s-au dat decât scos cu arcanul, încet-încet”, a arătat Năsui, confirmand că s-a discutat despre majorarea TVA-ului.

”Ce vă spunem noi este că scenariul pe care noi îl anticipăm e cel în care continuă acest dezmăţ bugetar şi aceste creşteri de taxe care se prefigurează. Iar noi spunem că, dacă chiar vrem să schimbăm ceva în ţara aceasta şi în modul cum au funcţionat lucrurile de până acum, trebuie să nu mai facem asta, trebuie pus stop acestor creşteri de taxe şi trebuie tăiate cheltuieli”, a precizat Năsui.

Deputatul USR a fost întrebat dacă USR intră la guvernare în aceste condiţii.

”USR intră la orice guvernare care face reforme, dar reformele acelea nu pot însemna creşteri de taxe. Asta este absolut imposibil”, a spus Năsui. ”Noi nu vom participa la nicio construcţie care creşte taxe şi impozite în România”, a mai spus Năsui.

Cristian Ghinea (USR): Au prezentat nişte posibile scenarii de creşteri de taxe

Cristian Ghinea (USR) a declarat, luni, după discuţia ministrului Finanţelor cu partidele care negociază noua majoritate parlamentare, că Marcel Boloş a venit şi a aruncat cu nişte cifre în care nu pot avea încredere.

Ghinea a acuzat că cei de la Guern au pus o linie bugetară privind digitalizarea doar ca să iasă bine, să coafeze, să rujeze bugetul pe anul ăsta.

”Este un stil de a minţi oamenii permanent, şi acum a ajuns funia la par, nu mai există spaţiu fiscal pentru a continua acest gen de guvernare”, a mai spus Ghinea.

”Am fost la Guvern la o întâlnire a preşedinţilor de partide pro-europene, pentru o discuţie pe buget cu domnul ministru al finanţelor, Marcel Boloş. Am aşteptat un moment al adevărului, pentru că în grupul de negociere privitor la programul de guvernare am tot abordat problema bugetului şi am primit promisiuni ferme din partea secretarilor de stat la Ministerul de Finanţe care au participat că vom primi draft-ul de buget pe anul viitor. Am aşteptat vineri şi sâmbătă acest proiect şi nu am primit nimic. Acest moment al adevărului a fost complet ratat şi astăzi pentru că domnul Boloş a venit şi a aruncat cu nişte cifre în care nu putem avea încredere şi pe care le considerăm subevaluate faţă de nivelul real al cheltuierilor”, a spus Cristian Ghinea.

El a precizat că nu pot avea încredere în aceste cifre, pentru că ”în septembrie deficitul bugetar era prevăzut la 6,9% pe anul ăsta, apoi în octombrie, o lună mai târziu, în negocierile cu Comisia Europeană, deficitul bugetar era 7,9% şi în planul de ajustare fiscală pe care Guvernul l-a negociat cu Comisia Europeană să vede acest nivel al deficitului de 7,9%”.

”Acelaşi Guvern la 2 decembrie pune în consultare acest OUG prin care la articolul 26 duce deficitul pe anul ăsta la 8,59%. Este o alba-neagra cu cifre bugetare”, a subliniat Ghinea, arătând că ”au citit de pe nişte foii, nişte cifre”.

”Până la urmă nu ştim execuţia bugetară pe noiembrie, nici în acest moment, nu au venit cu ea. S-a vorbit obsesiv despre reforme fiscale care ar trebui să fie făcute anul viitor. Şi noi am întrebat, ce înseamnă reforme fiscale, că înseamnă creşteri de taxe sau scădări de cheltuieli, nu există reformă fiscală, pur şi simplu? După foarte multe insistenţe din partea noastră, au prezentat nişte posibile scenarii de creşteri de taxe, ceea ce noi considerăm că este inaceptabil, şi nu ar trebui ca o guvernare să înceapă cu minciuni. Trebuie să fie un momentul adevărului şi să nu minţim oamenii, pentru că de-aia au votat oamenii extremişti şi radicali, pentru că această clasă politică a minţit permanent poporul român”, a mai arătat Ghinea.

El a precizat că ”un alt exemplu şocant de minciună vine din nota de fundamentare a OUG-ului prin care au prognozat şi au făcut o linie bugetară, de 10,5 miliarde de lei, din veniturile din digitalizare”.

”Noi le-am spus că este o prostie, nu există veniturile din digitalizare. Digitalizarea poate să mărească veniturile din alte taxe. Au insistat să pună în bugetul de stat această linie bugetară. De ce au făcut această linie bugetară? Doar ca să iasă bine, să coafeze, să rujeze bugetul pe anul ăsta. Este un stil de a minţi oamenii permanent, şi acum a ajuns funia la par, nu mai există spaţiu fiscal pentru a continua acest gen de guvernare.(..) Domnul Boloş a venit, a aruncat nişte cifre şi după aia a tăcut din gură, de parcă nu exista în cameră. (..) Domnul Ciolacu repeta obsesiv: facem guvernul şi după aia vedem. Noi am spus nu, întâi vedem ce facem şi apoi facem guvernul Adică a fost o parodie de discuţie în care se tot repeta această idee, că trebuie să intrăm într-o guvernare în care nu ştim ce avem de făcut”, a completat Ghinea.

El a anunţat că cere oficial prim-ministrului Ciolacu să facă publică nota de informare din şedinţa de guvern trecută privitoare la situaţia bugetară şi la nevoile de finanţare pentru anul viitor.

”Este pe partea de confidenţiale a şedinţei de guvern şi este inacceptabil într-un stat normal la cap să ai discuţia bugetară la secret. Deci, primul pas de onestitate trebuie să publice această nota de informare”, a completat Cristian Ghinea.

