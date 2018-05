Reacția Simonei Halep, după ce s-a calificat în turul III la Roland Garros: „Sunt dură cu mine”

Getty

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a vorbit, joi, despre calificarea în turul trei de la Rolland Garros, precizând că „nu a fost ușor.”

„Categoric a fost mai bine decât în primul tur, din punct de vedere emoţional. A fost mai uşor pentru că m-am obişnuit cu acel teren şi primul tur al unui grand slam este mereu dificil. Nu a fost uşor, dar după ce te obişnuieşti cu ritmul apoi simţi jocul”, a spus Halep în studioul Eurosport de la Roland Garros, informează News.ro.

Simona Halep a precizat că pentru ea este de fiecare dată emoţionant să joace pe terenul central de la French Open.

„Ca în fiecare an, este foarte emoţionant când păşesc pe terenul central, am câştigat în urmă cu zece ani la junioare. Încerc să mă bucur de moment, nu vreau să pun presiune asupra mea, ştiu că a fost foarte bine anul trecut, dar asta nu înseamnă că va fi aşa în fiecare an. Iau lucrurile zi cu zi, meci cu meci”.

Întrebată cum reacţionează atunci când are un gând negative, Halep a răspuns: „Sunt dură cu mine. Îmi spun: ‘Încetează!’”.

Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat în turul al treilea al French Open, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-3, 6-1, pe americanca Taylor Townsend, numărul 72 mondial.

În faza următoare, Halep, finalistă a ediţiei trecute, va evolua cu germana Andrea Petkovic, locul 107 WTA. Cele două jucătoare s-au mai întâlnit de şapte ori, de şase ori impunându-se românca, ultima dată în 2016, în FedCup, scor 6-4, 6-7 (5), 6-4. Petkovic a câştigat prima lor întâlnire, disputată în urmă cu nouă ani, în sferturi, la Bucureşti, scor 6-2, 7-6 (2).

