Reacția organizatorilor de la Australian Open, după ce Simona Halep a ajuns la spital

Asta cu toate că românca a ajuns la spital după meciul de aproape 3 ore, unde i-a fost pusă o perfuzie pentru a combate efectele deshidratării severe.

Potrivit The Guardian, decizia de a trage copertina sau nu îi aparține arbitrului, iar Tennis Australia scrie că temperaturile nu ar fi atins pragul necesar pentru a se trage cortina peste arenă.

Când a început meciul, temperatura era de 32,6 grade Celsius.

Dehydration forces Simona Halep to go to hospital https://t.co/OEAfNfvdma pic.twitter.com/8JAUHVg0ux