Reacția lui Nicolae Dică după victoria cu FC Saburtalo: „Am îmbătrânit cinci ani în seara aceasta”

Declarațiile au fost făcute joi seara, după calificarea în turul trei preliminar al Europa Conference League, potrivit Agerpres.

”Într-adevăr, am îmbătrânit cinci ani în seara aceasta, dar important e că ne-am calificat. Întotdeauna am emoții, dar sunt pozitive și le transmit și jucătorilor. Cred că ați văzut o altă atitudine a echipei, am făcut acel pressing sus. În a doua repriză ne-am retras puțin, ceea ce n-ar fi trebuit să facem”, a spus Dică.

Dică: „A fost o partidă foarte grea, pentru că ne-au bătut în meciul tur cei din Georgia”

„A fost o partidă foarte grea, pentru că ne-au bătut în meciul tur cei din Georgia, dar mă bucur că băieţii în aceste două zile şi jumătate cât am avut la dispoziţie, şi am făcut trei antrenamente, au reuşit în mare parte să facă ceva la acest joc. Şi aici mă refer în primul rând la faza defensivă, am reuşit să facem presing sus, nu i-am lăsat pe cei din Georgia să paseze, apoi pe fază ofensivă am reuşit să avem o posesie bună, să ne creăm multe ocazii şi în cele din urmă am marcat patru goluri. Dar vreau şi mai multe de la echipa mea, pentru că ştiu că poate. Sper ca odată cu acest joc să ne descătuşăm şi să avem rezultate mai bune şi jocuri mai bune,” a spus Dică, într-o conferinţă de presă.

Tehnicianul nu se aştepta ca la scorul de 2-0 echipa georgiană să reuşească să mai înscrie două goluri.

În fotbal, într-o fracţiune de secundă se poate schimba totul, a spus antrenorul FCSB

„La cum arăta jocul la 2-0 nu credeam că se mai poate întoarce ceva, dar în fotbal într-o fracţiune de secundă se poate schimba totul. Important este însă că după ce am primit două goluri am reuşit să întoarcem rezultatul, să ne calificăm, să reuşim să marcăm încă două goluri şi să ne creăm alte ocazii de a marca. Acesta este un lucru pozitiv, chiar dacă suntem o echipă tânără. Important pentru mine este să îi văd că au încredere în ei. Şi am văzut asta la acest joc, chiar dacă sunt tineri, aşa cum am spus,” a mai spus Dică.

FCSB are nevoie de întăriri în viziunea lui Dică, antrenorul dorind să transfere jucători pentru faza de atac: „Sută la sută avem nevoie de întăriri, sperăm să aducem jucători cât mai repede, pentru că avem nevoie de la mijlocul terenului în sus. Să aducem jucători cu experienţă, jucători importanţi care să pună presiune pe cei care sunt acum, pentru postul de titulari. L-am pierdut pe Tănase, căpitanul echipei, sper să reuşim să aducem alţi jucători. Este vorba de un atacant şi de jucători de bandă. Jucători defensivi avem, mijlocaşi avem, acolo trebuie să aducem jucători. Sper să şi reuşim să îi aducem".

Dică a felicitat şi celelalte echipe româneşti pentru calificarea în turul trei preliminar al Conference League, precizând însă că obiectivul este calificarea în grupele competiţiei europene.

„Felicit toate echipele care au reuşit să meargă mai departe în acest tur, dar deocamdată nu am reuşit ceea ce ne dorim toţi în acest moment. Obiectivul este acela de a intra în grupele Conference League. Este important pentru fotbalul românesc să aducem puncte,” a adăugat Dică.

FCSB s-a calificat în turul al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, după ce a învins cu scorul de 4-2 (1-0) echipa georgiană FC Saburtalo, joi, pe Arena Naţională din Bucureşti, în manşa a doua a turului secund preliminar al competiţiei.

În turul trei preliminar din Conference League, FCSB va juca împotriva formaţiei DAC Dunajska Streda din Slovacia.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , , Dată publicare: 29-07-2022 08:41