Reacția lui Halep după ce a fost eliminată de la Turneul Campioanelor

"Nu am jucat cel mai bun tenis al meu", a recunoscut Simona Halep după meciul pierdut cu Karolina Pliskova (Cehia), eşecul suferit de româncă, 0-6, 6-2, 6-4, făcând-o să rateze calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor, scrie Agerpres.

"Am revenit în joc după primul set cedat foarte repede, în doar 20 de minute. La sfârşit am fost foarte aproape să întorc situaţia", a spus fostul lider mondial, care a trecut de grupe la Turneul Campioanelor doar la prima sa participare, în 2014, când a jucat finala.

Halep a subliniat meritele adversarei sale. "Ea a fost bună. A fost puternică. E o înfrângere dureroasă, sinceră să fiu", a spus românca.

???????? @KaPliskova defeats Halep in a thrilling third set, 6-0, 2-6, 6-4, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/tuWcth4yNs — WTA (@WTA) November 1, 2019

Pliskova: "Am fost puţin norocoasă la sfârşit"

"Am fost puţin norocoasă la sfârşit, dar sunt fericită pentru asta", a declarat jucătoarea cehă de tenis Karolina Pliskova, citată de Reuters după victoria de vineri împotriva româncei.

"Astăzi a fost puţin complicat, am câştigat un set, apoi l-am pierdut pe următorul şi ea a făcut breakul şi am fost pur şi simplu bucuroasă să mă regăsesc şi n-am încetat niciodată să lupt şi să cred", a spus Pliskova, căreia acest succes i-a adus calificarea în semifinalele competiţiei, în dauna lui Halep (5 WTA).

Pliskova, locul 2 WTA, o va întâlni în semifinale pe australianca Ashleigh Barty, liderul mondial.

"Noi am jucat atâtea meciuri bune şi ea are un an extraordinar, aşa că va fi super greu", a spus Pliskova.

Halep continuă să conducă în meciurile directe, cu 7-4, dar Pliskova a câştigat două partide anul acesta, prima fiind în sferturi la Madrid, în timp ce Simona s-a impus în meciul de Fed Cup de la Ostrava, după trei seturi.

În semifinalele Turneului Campioanelor, ce are loc în oraşul chinez Shenzhen, australianca Ashleigh Barty, numărul unu mondial şi câştigătoarea Grupei Roşii, o va întâlni pe Pliskova, clasată pe locul secund în Grupa Violet, iar ucraineanca Elina Svitolina, campioana en titre şi câştigătoarea Grupei Violet, o va înfrunta pe elveţianca Belinda Bencic, care a terminat pe locul secund Grupa Roşie.