Cahill, criticat după ce i-a spus Simonei: „Ai fost o rușine pe teren”

Halep a început excelent setul decisiv, în care a condus cu 2-0 şi a avut 30-0 pe serviciul adversarei, dar Pliskova a început şi ea să joace din nou foarte bine şi scorul a devenit în scurt timp 5-2 pentru cehoaică.

În acest set, la 3-2 pentru Pliskova, Halep a apelat la Cahill pentru on-court coaching, iar antrenorul australian a fost foarte nervos. "Ai fost o ruşine pe teren în ultimele trei ghemuri", i-a spus Cahill lui Halep.

Jo Durie, una din jucătoarele importante pe care le-a avut Marea Britanie, s-a arătat şocată de felul cum a procedat Cahill şi consideră că reacţia acestuia a fost "umilitoare" pentru Halep.

"Uneori ai nevoie de un impuls, dar mi s-a părut că a fost prea mult", a spus Jo Durie, 59 de ani, care a fost la un moment dat locul 5 WTA, conform BBC, relatează Agerpres.

Britanicul Nigel Sears, care o antrenează pe estoniana Anett Kontaveit (25 WTA), a estimat că Darren Cahill "a avut dreptate din punct de vedere sentimental, dar a folosit cuvinte prea tari".

Simona Halep a ratat calificarea în semifinale la Turneul Campioanelor. Ea a trecut o singură dată de grupe la această competiţie, în cinci participări, la prima ei calificare, în 2014, când a jucat finala.

???????? @KaPliskova defeats Halep in a thrilling third set, 6-0, 2-6, 6-4, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/tuWcth4yNs