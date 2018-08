Primul mesaj al Mihaelei Buzărnescu după accidentarea la gleznă. Va rata US Open

Buzărnescu (30 ani), care a cucerit duminica trecută primul său titlu în circuitul profesionist feminin, a suferit o entorsă la glezna piciorului drept, în setul al treilea al meciului cu ucraineanca Elina Svitolina, la scorul de 3-6, 7-6 (5), 4-3. Românca a primit îngrijiri medicale la marginea terenului, înainte de a fi scoasă din arenă într-un scaun cu rotile, în aplauzele spectatorilor.

Sportiva a anunţat, vineri, pe reţelele de socializare, că are un ligament rupt şi întindere la alte două ligamente la gleznă.

"Veste bună: niciun os nu este rupt. Veste rea: un ligament este rupt, două unt întinse. Sunt foarte tristă că nu voi juca în US Open Series, însă voi face totul pentru a mă recupera pentru turneul asiatic", a scris Mihaela Buzărnescu pe pagina sa de pe reţeaua Twitter, mulţumindu-le totodată fanilor săi pentru mesajele de încurajare.

Buzărnescu a ţinut, de asemenea, să-i mulţumească şi ucrainencei Elina Svitolina, care a sărit imediat în ajutorul româncei, după ce aceasta s-a părbuşit în lacrimi pe teren. "Îţi mulţumesc, Elina Svitolina pentru ajutorul tău de pe teren! Voi reveni, aşa că putem termina cel de-al treilea set", a glumit jucătoarea română.

