Pele, internat într-un spital din Sao Paolo. Care este starea de sănătate a fostului mare fotbalist

Getty

Pele, 80 de ani, se află internat de șase zile într-un spital din Sao Paolo, cu o problemă de sănătate nedezvăluită. Un purtător de cuvânt al fostului mare fotbalist a precizat că acesta nu are probleme grave de sănătate, informează Reuters.

Conform pulicației Globo, Pele a fost internat în spitalul „Albert Einstein” din Sao Paolo pentru efectuarea unor analize de rutină. Ulterior, medicii i-au descoperit o problemă de sănătate.

Joe Fraga, managerul lui Pele, a precizat că nu există niciun motiv de îngrijorare. "Set complet de analize de sânge, ecografii, colonoscopie şi restul de investigaţii... acestea nu pot fi făcute într-o singură zi", a spus acesta.

Recent, prin intermediul unui mesaj postat pe Instagram, Pele a negat zvonurile potrivit cărora ar fi leșinat, spunând că se simte bine, dar că trebuia să-și facă un control de rutină care fusese amânat din cauza pandemiei de COVID-19.

"Prieteni, nu am leșinat, iar starea mea de sănătate este foarte bună. Am mers să îmi fac analizele de rutină, pe care nu am reușit să le fac înainte din cauza pandemiei. Să le spuneți că nu joc duminica viitoare", a fost mesajul postat de Pele.

În ultimii ani, Pele, singurul fotbalist din istorie care a câştigat trei Cupe Mondiale (1958, 1962, 1970), s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate.