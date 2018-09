Pedeapsa primită de motociclistul care a apăsat frâna adversarului la 200km/h. VIDEO

Daily Mail

Scene șocante în timpul cursei de Moto2 din cadrul Marelui Premiu al statului San Marino. Romano Fenati a acţionat frâna motocicletei unui adversar la 200 km/h iar momentul a fost surprins de camere.

Marinelli Snipers Team a anunţat, luni, excluderea din echipă a motociclistului italian de 22 de ani, Romano Fenati.

”Anunţăm că Marinelli Snipers Team va termina imediat contractul cu sportivul Romano Fenati pentru conduită nesportivă şi periculoasă care a afectat imaginea tuturor. Cu mare regret, trebuie să precizăm că actul său iresponsabil a pus în pericol viaţa altui concurent şi nu poate fi scuzat în niciun fel. Din acest moment, motocilcistul nu va mai participa la nicio cursă cu Marinelli Snipers Team. Echipa, toţi sponsorii şi cei care care l-au susţinut întotdeuna le cer iertare fanilor Campionatului Mondial", se arată într-un comunicat al echipei italiene.

Mai mult, lumea motociclismului cere suspendarea pe viaţă a lui Fenati.

"Nu ar trebui să mai concureze vreodată pe o motocicletă. Nu îi poţi face asta altui concurent. Ne riscăm suficient viaţa", a declarat britanicul Cal Crutchlow de la Team LCR, care a terminat pe locul 3 cursa de MotoGP din Marele Premiu al statului San Marino.

Italianul Romano Fenati a comis, duminică, un gest iresponsabil, în timpul cursei de Moto2, clasă anticameră a MotoGP, din cadrul Marelui Premiu al statului San Marino. Fenati a acţionat frâna motocicletei compatriotului său Stefano Manzi, în timp ce ei rulau cu peste 200 de kilometri pe oră pe linia dreaptă a circuitului de la Misano. Pentru gestul său, Fenati a fost descalificat şi suspendat două curse.

Într-un interviu publicat de la Gazetta dello Sport, Stefano Manzi l-a acuzat pe Romano Fenati că a vrut să-l omoare. "Fenati s-a apropiat de mine pe linia dreaptă și cu mâna stângă a pus mâna pe frâna mea și a tras de ea. Aveam 217 kilometri/h. Mă întreb și eu cum de nu am căzut. Când s-a apropiat de mine am văzut că a luat mâna de pe ghidon motocicletei sale, a fost un contact scurt. Oricum, nu știu cum am reușit să rămân în șa" a povestit Stefano Manzi.

"Un asemenea gest nu ar trebui niciodată comis pe un circuit. Nici măcar nu trebuie să te gândești vreodată să faci așa ceva. Este extrem de periculos și pune viața cuiva în pericol. A încercat să mă omoare. E greu de imaginat cum poate un pilot să încerce să omoare un rival cu un asemenea gest făcut la peste 200 de kilometri la oră" a adăugat Manzi.

Incidentul s-a produs cu zece tururi înaintea finalului, la ieşirea din virajul al şaptelea. După o luptă cot la cot, presărată cu mai multe contacte. Fenati a ajuns paralel cu Manzi, a întins mâna stângă şi a atins frâna motocicletei rivalului, reuşind să-l încetinescă puţin şi să-l depăşească apoi pe linia dreaptă.

Din fericire, Manzi şi-a păstrat echilibrul, dar a abandonat cu şapte tururi înaintea finalului.

Nici Fenati nu a terminat cursa, pentru că organizatorii i-au arătat drapelul negru, cel al descalificării, cu trei tururi înaintea finalului, pentru "conducere iresponsabilă". Pilotul de 22 de ani a fost suspendat două curse de forul internaţional pentru gestul său scandalos.

Romano Fenati nu este la primul incident de acest fel. Italianul a fost exclus din echipa de Moto3 patronată de multiplul campion mondial Valentino Rossi, Sky VR46, pentru "comportament care încalcă linia disciplinară a team-ului". În 2015, Fenati a lovit cu piciorul un adversar în turul de încălzire al unuei curse de Moto3.

