”Orice e posibil dacă munceşti şi crezi”. Simona Halep, în culmea fericirii după Roland Garros

Simona Halep a triumfat la Roland Garros şi a câştigat mai mult decât un trofeu de grand şlam: prin ambiţie, disciplină, talent, tărie sufletească şi efort supraomenesc a dovedit că orice bătălie poate fi câştigată dacă te ridici după fiecare cădere.

Indiferent de înfrângeri, important este drumul spre victorie. Imaginea campioanei noastre strângând la piept cupa mult-visată a făcut înconjurul lumii şi a stârnit entuziasmul susţinătorilor şi mii de mesaje de felicitare.

O zi magică de iunie. O tânără de 26 de ani din România zâmbeşte lumii de pe celebra arenă Philippe Chatrier din Paris. Strânge la piept ca pe o comoară trofeul la care a visat încă de când era o copilă şi se antrena pe zgura din oraşul ei natal, Constanța.

Numele fetiţei care a crescut uimindu-i pe toţi cu talentul ei, dar mai ales cu dăruirea ei pentru tenis este Simona Halep. Iar comoara din braţele ei, cupa de la Roland Garros. Simona o ridică în sfârşit deasupra capului, primul ei trofeu de Grand Şlam, fiind prima jucătoare româncă ce reuşeşte acest lucru după Virginia Ruzici, în urmă cu 40 de ani.

Tricolorul a fluturat sâmbătă deasupra tuturor, pe arena din capitala franceză. Iar imnul României s-a făcut auzit la Paris şi în toată lumea, deopotrivă, după ce Simona a reuşit să câştige finala grand slam-ului pe zgură, într-un meci dramatic, care ne-a lăsat fără răsuflare. A învins-o pe Sloane Stephens când puţini mai credeau că acest lucru e posibil. Simona pierduse două finale pe arena Philipe Chatrier, ultima chiar anul trecut.

”Anul trecut îmi era greu să vorbesc pentru că am pierdut meciul, iar acum sunt foarte emoţionată să vorbesc, după ce am câştigat. Am visat la acest moment încă de la 14 ani.”

Tania Halep, mama Simonei: "Nu am cuvinte să vă spun ce simt. Am venit aici cu convingerea că anul acesta va pleca acasă cu trofeul. A devenit un om cu o mentalitate solidă şi am mare încredere în ea.”

Nu doar familia şi prietenii Simonei au mers la Paris să o încurajeze. I-au fost alături, în această zi memorabilă, nume mari din sportul românesc.

Nadia Comăneci: "Generaţia nouă va avea extrem de mult de câştigat pentru că ea a demonstrat foarte mare determinare. Este un vis pe care l-a avut de când avea 14 ani."

Gică Hagi: "E momentul ei în viaţă, e împlinită acum şi ne arată că se poate."

Fanii i-au scandat numele, după ce au aşteptat-o nerăbdători să vină în faţa lor cu trofeul.

Imediat după meci, Simona şi-a schimbat poza de cover de pe Facebook și le-a mulţumit, emoţionată, susţinătorilor ei.

”Un vis împlinit! Vă mulţumesc tuturor pentru sprijin.”

”Am citit, cu lacrimi în ochi, toate mesajele voastre. Îmi pare rău că au fost ceva obstacole în drum, dar în cele din urmă am ajuns cu bine acolo!”

Au fost, într-adevăr, obstacole ce păreau de netrecut în finală de sâmbătă. Înainte de meci, un articol publicat pe site-ul Roland Garros anunţa, sec: ”Rezonabilul spune că Simona Halep va ţine în mâini cupa Suzanne-Lenglen la Roland-Garros 2018. Dar diavolul zice să aşteptăm şi vom vedea!”

Iar diavolul părea să lucreze împotriva româncei, după ce Sloane Stephens a câştigat primul set şi era la două game-uri de titlu.

Simona Halep: ”Era un pic greu să mai cred că o să câştig, dar dacă anul trecut s-a întâmplat împotriva mea acelaşi lucru, am zis că sunt capabilă să întorc şi eu meciul. Am dat tot ce-am putut, am stat acolo, am stat puternică mental şi de aceea am şi câştigat.”

Iar odată cu victoria, internetul s-a înroşit de mesajele transmise Simonei de fani, dar şi de mari nume ale tenisului.

”Simona, ai reuşit! Sunt atât de fericită pentru tine. Bucură-te de fiecare secundă, meriţi cu prisosinţă acest moment”, îi transmite Petra Kvitova, deţinătoare a doua trofee de grand şlam.

”Felicitări, Simona. Ai făcut un lucru grozav”, scrie Karolina Pliskova.

Dar probabil că cel mai puternic mesaj vine chiar de la antrenorul Simonei, Darren Cahill, cel care i-a pregătit pe Lleyton Hewitt, cel mai tânăr numărul 1 mondial, dar şi pe Andre Agassi, cel mai în vârstă numărul unu al lumii. Simona spunea, zâmbind, că ea este numărul lui 1 din mijloc.

Darren Cahill: ”Călătoriile dificile duc adeseori la destinaţii minunate. Iar aceasta este mai presus de oricare alta! Mulţumesc, Simona Halep.”

Iar Simona i-a adus, la rândul ei, binemeritata recunoştinţă.

Din motive de securitate, şedinţa foto care ar fi trebuit să se desfăşoare la turnul Eiffel s-a ţinut acum chiar în arenele Roland Garros. Fetiţa de 14 ani este acum o tânără campioana la Roland Garros. Zâmbetul acelaşi.

”Este un moment uimitor şi, cu siguranţă, dacă nu aş fi zâmbit nu puteam să ajung aici.”

Iar Simona ne promite nouă, dar mai ales ei însăşi, că nu se va opri aici. Şi ne spune că succesul, în sport sau în orice alt domeniu, are un singur secret.

Simona: ”Orice e posibil dacă munceşti şi crezi şi nu cedezi în niciun moment, se întâmplă!”

