O voleibalistă de 18 ani a murit după ce a căzut de la etaj. Este luată în calcul sinuciderea. Ultimele imagini cu sportiva

Sportiva a fost găsită fără viaţă, dimineaţa, aproximativ la ora 05.30, în faţa hotelului. Ea a căzut de la etajul 6.

Poliţia turcă nu a făcut precizări cu privire la acest caz, însă potrivit presei nu este exclusă varianta sinuciderii, mai ales după ce au apărut ultimele imagini cu Ituma în viaţă, potrivit News.ro.

Marca notează că Ituma, născută din părinţi nigerieni la Milano, era considerată o jucătoare de viitor.

The European Volleyball family extends the most heartfelt condolences to Julia Ituma’s family, friends and to her club @IGOR_Volley . pic.twitter.com/9zJVW6nALz