Naomi Osaka este însărcinată. Anunțul făcut de sportivă pe rețelele de socializare | FOTO

Fostul număr unu mondial a anunţat vestea pe reţelele sociale.

Osaka, aflată acum pe locul 47 WTA, a precizat că nu intenţionează să revină pe teren, ca jucătoare, mai devreme de anul 2024, conform news.ro.

„Aceste luni petrecute departe de tenis, de sportul căruia mi-am dedicat viaţa, mi-au oferit o nouă viziune asupra lui şi m-au învăţat să îl apreciez mai mult. Am realizat că viaţa e atât de scurtă şi că nimic nu e sigur. Că fiecare zi este o nouă şi binecuvântată aventură. Ştiu că am atât de multe de făcut în viitor, sunt atâtea lucruri care mă aşteaptă, iar unul dintre ele este acela că, la un moment dat, copilul meu se va uita la unul din meciurile mele, iar după aceea va spune cuiva: E mama mea!”, este mesajul lui Naomi Osaka postat pe Twitter.

