Lumea tenisului, îngrijorată de dispariţia jucătoarei Shuai Peng. „Sunt în stare de şoc”

Naomi Osaka a postat pe contul ei de Twitter un mesaj de susţinere pentru colega ei din circuitul WTA Shuai Peng, despre care nu mai există informaţii după ce a dezvăluit că a fost agresată sexual de un fost politician chinez.

"Nu sunt sigură dacă aţi urmărit ştirile, dar am fost informată recent despre o colegă din tenis care a dispărut la scurt timp după ce a dezvăluit că a fost abuzată sexual. Cenzura nu este niciodată ok, cu niciun preţ, sper că Peng Shuai şi familia ei sunt în siguranţă şi bine. Sunt în stare de şoc faţă de situaţia actuală şi îi transmit dragoste şi lumină pe calea ei", a scris sportiva jappneză, care şi-a însoţi mesajul de hashtagul #whereispengshuai (#undeestepengshuai).

Alţi foşti şi actuali jucători, precum Alize Cornet, Chris Evert, Novak Djokovici şi Nicolas Mahut, au fost şi ei mişcaţi de soarta jucătoarei chineze, potrivit News.ro.

Liderul mondial Novak Djokovic consideră "şocantă" situaţia chinezoaicei. "Nu am multe informaţii despre acest subiect, am auzit vorbindu-se acum o săptămână şi este şocant că a dispărut", a reacţionat jucătorul sârb într-o conferinţă de presă cu prilejul Turneului Campionilor de la Torino.

Şi Chris Evert, câştigătoare a 18 titluri de Mare Şlem, şi-a exprimat îngrijorarea pe reţelele de socializare. "Da, aceste acuzaţii sunt foarte îngrijorătoare. O cunosc pe Peng de când avea 14 ani şi suntem îngrijoraţi. Este grav. Unde se află ea? Este ea în siguranţă? Orice informaţie ar fi binevenită", a afirmat fosta campioană pe contul său de Twitter.

La două săptămâni după ce jucătoarea de tenis Shuai Peng, în vârstă de 35 de ani, a vorbit despre faptul că ar fi fost violată de fostul vicepremier chinez Zhang Gaoli, în vârstă de 75 de ani, sportiva pare să fi dispărut.

La 2 noiembrie, Peng a publicat un mesaj lung pe reţeaua de socializare Weibo, echivalentul chinezesc al Twitter, în care îl acuză pe fostul vicepremier Zhang. Gaoli, 75 de ani, că a violat-o, înainte de a o face amantă. Este pentru prima dată când un politician chinez de rang înalt face obiectul unor asemenea acuzaţii publice.

De atunci, ea nu a mai dat nicio veste şi nu i s-a confirmat poziţia geografică. O solicitare pentru o declaraţie formulată de agenţia de presă Reuters, postată pe contul ei de Weibo, a rămas fără răspuns. Pe aceeaşi temă, un purtător de cuvânt al ministrului de Externe a afirmat că nu are cunoştinţă de un astfel de caz şi că, oricum, subiectul nu are nicio legătură cu afacerile externe.

Mărturia jucătoarei a fost ştearsă de cenzură la mai puţin de o jumătate de oră de la publicare. Dar nu numai căutările despre Zhang Gaoli sau Peng Shuai au eşuat, dar şi silabele din numele lor au fost respinse. Cuvântul "tenis" a fost indisponibil mai multe ore după postarea problematică. Chiar şi grupurile private de ştiri au fost vizate, iar conturile care distribuiau capturi de ecran ale mărturiei lui Peng Shuai au fost suspendate.

La finalul săptămânii trecute, CEO WTA, Steve Simon, a declarat că are informaţii că Shuai Peng ar fi în siguranţă.

"Am primit confirmarea din mai multe surse, inclusiv de la Federaţia Chineză de Tenis, că ea este în siguranţă şi nu e sub nicio ameninţare fizică. Înţeleg că ea se află la Beijing, în China, dar nu pot confirma asta pentru că nu am vorbit direct cu ea", a declarat Simon pentru New York Times.