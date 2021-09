Naomi Osaka, în lacrimi la după eliminarea de la US Open. „Nu ştiu când voi juca următorul meci. Cred că voi lua o pauză”

Ea a afirmat că va lua o pauză şi nu ştie când va disputa următorul meci.

Osaka a încercat să explice de ce şi-a aruncat racheta de două ori, dar nu a reuşit. "Îmi pare rău, nu prea ştiu de ce. Mi-am spus să fiu calmă, dar am simţit că fierb. De obicei îmi plac provocările, dar în ultima vreme mă simt neliniştită când lucrurile nu merg cum vreau eu. Nu prea ştiu de ce (...) m-am purtat ca un copil", a spus ea, potrivit News.ro.

May Naomi Osaka get the happiness she deserves away from being asked about the moments that make her sad. #usopen pic.twitter.com/3lEnTdFTRf